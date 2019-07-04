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lerden kurtulmanın yolları... Şifresi ta!

Sağlıksız , cilt sorunlarına neden oluyor. Çaresi, sağlıklı ve doğal beslenmekten geçiyor

CİLT sorunları, ergenlik döneminde daha sık görülüyor. Tüketilen sağlıksız ve yağlı yemekler, stres ve hormonal bozukluklar akneye neden oluyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, bozuk bağırsak florasının oluşumunda etkili olduğunu söylüyor. "Akne oluşumunda hormonal değişiklikler, ilaçlar, beslenme düzeni ve florası düzensizlikleridir" diyor. Doğru beslenerek bağırsakların korunacağını belirtiyor. Cilt problemlerinden kurtulmak için şu önerilerde bulunuyor:
Gluten, süt ürünlerindeki laktoz ve sofra şekerini beslenmenizden çıkarın.
Karaciğerinizi koruyun. Enginar, rezene, elma, sarımsak ve brokoli yiyin.
Keten tohumu, avokado ve balık gibi sağlıklı yağ asitlerine yer verin.

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yağı akne tedavisinde etkilidir.
Kabak çekirdeği, kaju, deniz mahsulleri, yumurta, nohut ve ıspanak, içerdiği çinko ile akneyi iyileştirir.
Faydalı bağırsak florası için probiyotik desteği alın. Lifli besinler tüketin. cevizi yağına beslenmenizde yer verin.

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