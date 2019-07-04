CİLT sorunları, ergenlik döneminde daha sık görülüyor. Tüketilen sağlıksız ve yağlı yemekler, stres ve hormonal bozukluklar akneye neden oluyor. Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, bozuk bağırsak florasının sivilce oluşumunda etkili olduğunu söylüyor. "Akne oluşumunda hormonal değişiklikler, ilaçlar, beslenme düzeni ve bağırsak florası düzensizlikleridir" diyor. Doğru beslenerek bağırsakların korunacağını belirtiyor. Cilt problemlerinden kurtulmak için şu önerilerde bulunuyor:

Gluten, süt ürünlerindeki laktoz ve sofra şekerini beslenmenizden çıkarın.

Karaciğerinizi koruyun. Enginar, rezene, elma, sarımsak ve brokoli yiyin.

Keten tohumu, avokado ve balık gibi sağlıklı yağ asitlerine yer verin.

ÇUHA ÇİÇEĞİNİN ŞİFASINI KEŞFEDİN

Çuha çiçeği yağı akne tedavisinde etkilidir.

Kabak çekirdeği, kaju, deniz mahsulleri, yumurta, nohut ve ıspanak, içerdiği çinko ile akneyi iyileştirir.

Faydalı bağırsak florası için probiyotik desteği alın. Lifli besinler tüketin. Hindistan cevizi yağına beslenmenizde yer verin.