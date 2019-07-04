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formunun sırrını paylaştı

, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün yaklaşık 2.5 litre içtiğini açıkladı. İçme suyuna, n suyu da eklediğini vurguladı.

Suda hayat var

İnsan hayatının vazgeçilmezi , hastalıklarla savaşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, her gün 2 litre su içmeyi öneriyor. Bağışıklığı güçlendiren suyun, vücudu virüs ve bakterilerden de temizlediğini söylüyor. Yine bağışıklığı güçlendirmek için ev yapımı yoğurt, , tarhana ve turşu yenmesini tavsiye ediyor.

LİMONU UNUTMAYIN
, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün yaklaşık 2.5 litre su içtiğini açıkladı. İçme suyuna, n suyu da eklediğini vurguladı.​

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