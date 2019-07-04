İnsan hayatının vazgeçilmezi su, hastalıklarla savaşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, her gün 2 litre su içmeyi öneriyor. Bağışıklığı güçlendiren suyun, vücudu virüs ve bakterilerden de temizlediğini söylüyor. Yine bağışıklığı güçlendirmek için ev yapımı yoğurt, sirke, tarhana ve turşu yenmesini tavsiye ediyor.
LİMONU UNUTMAYIN
Miranda Kerr, formda kalma sırrını paylaştı. Her gün yaklaşık 2.5 litre su içtiğini açıkladı. İçme suyuna, limon suyu da eklediğini vurguladı.
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