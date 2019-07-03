SAĞLIKLI bir vücut için sağlıklı atan bir kalbe sahip olmak gerekiyor. Kalbi besleyen damarlarda oluşacak ufacık bir sorun bile kalp krizine davetiye çıkartıyor. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Arıtürk, genetik faktörlerin ve doğru beslenmenin kalp sağlığına olan etkisine değiniyor. TAKVİM okurlarını bilgilendiriyor:

VÜCUDUN HAYAT BAĞI

Şah damarı tıkanıklığı, erken evrelerde fark edilmediğinde felç ve inmeyle sonuçlanabiliyor. Halk arasında "şah damarları" olarak bilinen ve boynun her iki yanında yer alan karotis arterleri, beyne oksijence zengin kanı ulaştırmaya yarıyor. Vücuttaki her atardamarda olduğu gibi şah damarlarında da damar sertliği, daralma ve tıkanma görülebiliyor. Bu damardaki tıkanıklıklar, organa ve beyne zarar verebiliyor.

UNUTKANLIĞA BİLE NEDEN OLUR

Genetik faktörler hastalığın sebepleri arasında ilk sırada bulunuyor. Hareketsizlik ve sigara da damar sağlığını bozuyor. Kontrol altına alınmamış hipertansiyon ve şeker hastalığı kalbi tehdit ediyor. Yavaş ve sinsi ilerleme özelliğine sahip şah damar tıkanıklığının belirtileri arasında sendeleme, göz kararması, baş dönmesi ve bayılma yer alıyor. Bununla birlikte hastalarda konuşma bozuklukları ve unutkanlık da görülebiliyor. Hastaların bir kısmında geçici felç atakları ortaya çıkıyor.

TANSİYONU OLANLAR DİKKAT

ŞAH damarı tıkanıklıkları, genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülüyor. Genetik faktörler; sigara, hareketsizlik, düzensiz beslenme, hipertansiyon, şeker hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar, damar tıkanıklıkları riskini artırıyor.

TEDAVİDE GECİKMEYİN

HASTALIĞIN tedavisinde, doppler ultrasonografi ile damarların incelenmesi gerekiyor. Kesin tanı koymak için anjiografik yöntemi kullanılıyor. Balon, stent veya diğer işlemleri yapılabiliyor. Tedavi seçiminde darlıkların yüzdesi, hastanın şikâyetleri değerlendiriliyor.

YARIN: NEDİR BU KALP KRİZİ?

DOÇ. DR. CEM ARITÜRK

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL