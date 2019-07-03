Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden şeftali, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor. Kas ve kemik sağlığını koruyor. Yemeklerden sonra yaşanan hazımsızlığı engelliyor. İdrar söktürücü etkisiyle vücudu temizleyen şeftali, böbreklerin çalışmasını düzenliyor. Demir içeriği sayesinde kansızlığı bitiriyor. Kanserli hücreleri küçülten tarçın, gözleri güçlendiriyor.