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Böbreklere şeftali

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden şeftali, besleyici içeriği ile vücuda güç veriyor. Kas ve kemik sağlığını koruyor. Yemeklerden sonra yaşanan hazımsızlığı engelliyor. İdrar söktürücü etkisiyle vücudu temizleyen , lerin çalışmasını düzenliyor. Demir içeriği sayesinde kansızlığı bitiriyor. Kanserli hücreleri küçülten tarçın, gözleri güçlendiriyor.

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