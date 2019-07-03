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florasını güçlendiren besinler

Sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, hareketsizlik ve stres, sağlığını bozuyor. Vücudun ikinci beyni sayılan bu organı güçlendirmek için paketli ve içeren besinlerden uzak durmak gerekiyor.

Bağırsaklar ona emanet

Sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, hareketsizlik ve stres, bağırsak sağlığını bozuyor. Vücudun ikinci beyni sayılan bu organı güçlendirmek için paketli ve içeren besinlerden uzak durmak gerekiyor. Uzmanlar, doğal beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Bağırsak florasını güçlendiren 10 besini sıralıyor:
Kefir: ta faydalı bakterileri çoğaltır. Her gün bir bardak içmek gerekir.
Yoğurt: Sindirimi düzenler. Kabızlık ve ishale karşı korur.
Kuru baklagiller: Nohut, kuru fasulye, barbunya ve bulgur gibi baklagiller, bağırsakların çalışmasını hızlandırır.
Badem: Lifli yapısı ile bağırsak sağlığını korur. Kabızlığı bitirir.
Turşu: nı korur. Sindirimi hızlandırır.
Ispanak: Bağırsakta faydalı bakterileri çoğaltır.
Muz: Kabızlığı engeller.
Somon: Sindirimin düzenli çalışmasını sağlar.
Elma: İçerdiği lif ile bağırsak hareketlerini düzenler.

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