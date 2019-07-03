Günümüzde kadınların kariyer uğruna çocuk sahibi olmayı engellemesi, kısırlığı beraberinde getiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özekinci, çiftleri bilgilendiriyor:

Kadınların hamile kalmasını sağlayan yumurta rezervi, hangi yaştan sonra azalmaya başlar? Yaşlanmayla birlikte kadınların yumurta rezervleri azalır. 40 yaş sonrası bir kadının doğurganlığı yüzde 90 oranında azalır. Düzenli adet gören kadının, bir yıllık düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamaması durumunda mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. 35 yaş üstündeki kadınlarda ise 6 ay içerisinde gebelik olmuyorsa bir uzmanla görüşmek gerekir.

Kadınların en doğurgan olduğu dönem hangi yaş aralığıdır? 20 ile 29 yaş aralığıdır. Bu yaşta hem yumurta rezervi, hem de kalitesi iyidir. Eğer kadının ailesinde 40 yaş öncesi bir menopoz öyküsü varsa, daha önce herhangi bir sağlık problemi nedeniyle yumurtalık cerrahisi geçirdiyse, her iki yumurtalığı ya da tek bir yumurtalığında çikolata kisti öyküsü varsa kadın doğum uzmanına başvurmak gerekir.

Erkeklerin sperm sayısında da yaşa bağlı azalma olur mu? Erkeklerin sperm kalitesinde yarıya yakın oranda bir azalma oldu. Bunun en önemli nedenleri çevresel faktörler, beslenme ve obezite olabilir. Obez erkeklerde üretkenliğin azaldığını biliyoruz. Erkeklerin uzun süre sıcağa maruz kalması sperm sayısını olumsuz etkiliyor.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere önerileriniz nelerdir? Ben kadınlara, çocuk sahibi olmayı ertelememeyi öneriyorum. Denetimli merkez ve uzman gözetiminde bu tedavinin yapılmasını öneriyorum. Obezite bu noktada önemli bir sağlık sorunu. Sigara hiç önermediğimiz bir alışkanlık. Dengeli beslenme ve spor oldukça önemli.