YANLIŞ beslenme, mide hastalıklarını beraberinde getiriyor. Toplumun büyük bir kısmı hayatının bir bölümünde mutlaka mide ağrısı ve mide sorunları yaşıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, en sık görülen mide hastalıklarının başında reflünün geldiğini söylüyor. Her yemekten sonra sıkıntı veren, geceleri uyutmayan reflünün ihmal edildiğinde astım, ses kısıklığı ve yutma güçlüğü gibi şikayetlere neden olduğunu belirterek TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

MİDE YANMASI, AĞRI...

Mide asidinin mideden yemek borusuna doğru geri kaçışı reflü olarak adlandırılıyor. Hastalar genellikle göğüs kafesinin arkasındaki yanma şikayetinden yakınıyor. Reflüde yanmanın yanı sıra ağza gıdaların ve acı suyun gelmesi gibi şikayetler de görülüyor. Toplumun yüzde 20'sinde görülen bu hastalığın temelinde yemek borusunun uzun bir süre, fazla miktarda mide asidik içeriği ile teması bulunuyor. Mide asidik içeriğinin yemek borusu ile uzun süreli teması yemek borusunda hasara yol açar ve bu da yanma hissine sebep oluyor. Normal olarak yemek borusunun alt ucundaki alt özefagus sfinkteri dediğimiz kastan oluşmuş kapak benzeri bir yapı bulunuyor. Bu yapı asidin yemek borusuna geri kaçmasını önleyerek midenin içinde kalmasını sağlıyor. Bu kapak sık aralıklar ile gevşerse mide asidik içeriği yemek borusuna geri kaçıyor...

DİŞLERİ DE ÇÜRÜTÜR!

DAHA çok yemekten sonra oluşan yanma, reflünün en sık görülen belirtisini oluşturuyor. Mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri sayılıyor. Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde şikayetler artıyor. Reflü nadir olmakla birlikte öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına neden olabiliyor...

TEDAVİYİ ERTELEMEYİN

HASTANIN kızartmalardan, domates salçasından, alkolden, çikolatadan, naneden, soğan ve sarımsaktan uzak durması, varsa fazla kilolarından kurtulması, sigara kullanıyorsa bırakması, mideyi sıkacak şekilde dar elbiseler giymemesi gerekiyor. Tedavi edilmediğinde kansızlık, kanser, yemek borusu iltihabı gibi hastalıklara neden olabiliyor...

KOLA İÇMEYIN

Reflü şikayetlerini azaltmak için şunları yapmak gerekiyor:

Yiyecekleri yavaş yiyip iyi çiğneyin...

Yağı azaltın. Aşırı yağlı yiyeceklerin midede kalma süresi yüksektir ve daha fazla mide asidi salgılanır...

Çikolatadan ve kahveden kaçının, çayı da az tüketin...

Alkol, kola, gazoz gibi asitli içecekler ve hazır meyve suları içmeyin...

Çok baharatlı yiyeceklerden, turşu ve sirkeden kaçının.

Yemekten sonra hemen yatmayın, uzanmak veya uyumak için yemeğin üzerinden en az 3 saat geçmesini bekleyin.

Kilo kontrolüne önem verin. Şişmanlık ve özellikle obezite, reflü şikayetlerini artırır.

Stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

Mideye baskı yapan dar giysiler yerine daha rahat kıyafetler tercih edin...

YARIN: ÜLSERİN NEDENİ SOĞAN

UZM. DR. HALİL GENÇ - SAĞLIKLI SİNDİRİMİN ŞİFRELERİ - 2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL