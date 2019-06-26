ANTİOKSİDAN deposu yeşil çay, vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri içeriyor. Hücre yapısını güçlendiriyor, ciğerleri temizliyor. Kanserden koruyan yeşil çayın faydaları şöyle sıralanıyor:

Kan şekerini düşürür. Diyabet riskini azaltır.

Kolesterolü dengeler. Kalbi korur.

Kanserli hücreleri öldürür.

Yağ yakıcı etkisiyle zayıflamaya yardımcı olur.

Beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.

Cildin yaşlanmasını engeller. Kırışıklıkları azaltır.

Tansiyonu düşürür.

Saçların dökülmesini engeller.

Dişleri güçlendirir.

Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.