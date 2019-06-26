Bugünkü
Takvim

Erkeklerin süper besini:

Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor.

Erkeklerin süper besini: Çilek
Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor. Erkeklerin nı koruması için , ve tüketmesi öneriliyor. Yine nden zengin olan maydanoz, dolmalık biber, Brüksel lahanası, domates ve kivi de yaşlanmayı engelliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriErkeklerin süper besini: Çilek
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri