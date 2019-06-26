Erkeklerin süper besini: Çilek

Erkek ve kadın beslenmesi, pek çok noktada birbirinden ayrılıyor. Kadınlara kıyasla daha az sebze ve meyve tüketen erkeklerin protein içeren besinlere daha çok ihtiyacı oluyor. Erkeklerin kalp sağlığını koruması için çilek, ıspanak ve brokoli tüketmesi öneriliyor. Yine C vitamininden zengin olan maydanoz, dolmalık biber, Brüksel lahanası, domates ve kivi de yaşlanmayı engelliyor.
- Sağlık
- 26.06.2019
- Gazete
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