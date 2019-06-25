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cinsel yaşama da renk katıyor...

kahvaltılarının baştacı, menemenin olmazsa olmazı , bolca vitamin ve mineral içeriyor. diyabete, den gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen domates, cinsel yaşama da renk katıyor.

Aşk kırmızısı

kahvaltılarının baştacı, menemenin olmazsa olmazı domates, bolca vitamin ve mineral içeriyor. diyabete, den gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen , cinsel yaşama da renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanserden korur.
Prostat oluşumunu engeller.
Kan basıncını düzenler. Kalp krizi riskini azaltır.
şekerini dengeler.
Su ve lif içeriği ile kabızlığı önler. Bağırsakları çalıştırır.
Karaciğeri korur ve güçlendirir.
Kilo vermeye yardımcı olur.

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