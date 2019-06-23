Semizotuyla bağırsaklar mutlu

Yaz aylarının sevilen lezzetlerinden semizotu, salatası ve yemeğiyle ağızları tatlandırıyor. Ekşi tadı ve ferahlatıcı aromasıyla sağlığı da koruyor. Beyin fonksiyonlarını düzenleyen, bu mucize lezzetin faydaları şöyle sıralanıyor:
Omega-3 deposu: Beyin fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir.
Kabızlığı önler: Yüksek lifli etkisi ile bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlığı önler.
Kanserden korur: Bağışıklığı güçlendirir. Kansere karşı koruma sağlar.
Kalbi besler: Kolesterolü düşüren semizotu, kan basıncını dengeler. Kalp sağlığını korur.
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