Semizotuyla bağırsaklar mutlu

Yaz aylarının sevilen lezzetlerinden semizotu, salatası ve yemeğiyle ağızları tatlandırıyor. Ekşi tadı ve ferahlatıcı aromasıyla sağlığı da koruyor. Beyin fonksiyonlarını düzenleyen, bu mucize lezzetin faydaları şöyle sıralanıyor:

Omega-3 deposu: Beyin fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir.

Kabızlığı önler: Yüksek lifli etkisi ile bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlığı önler.

Kanserden korur: Bağışıklığı güçlendirir. Kansere karşı koruma sağlar.

Kalbi besler: Kolesterolü düşüren semizotu, kan basıncını dengeler. Kalp sağlığını korur.