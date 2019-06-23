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Yaz aylarının sevilen lezzetlerinden , salatası ve yemeğiyle ağızları tatlandırıyor. Ekşi tadı ve ferahlatıcı aromasıyla sağlığı da koruyor. fonksiyonlarını düzenleyen, bu mucize lezzetin faydaları şöyle sıralanıyor...

Semizotuyla bağırsaklar mutlu

Yaz aylarının sevilen lezzetlerinden semizotu, salatası ve yemeğiyle ağızları tatlandırıyor. Ekşi tadı ve ferahlatıcı aromasıyla sağlığı da koruyor. fonksiyonlarını düzenleyen, bu mucize lezzetin faydaları şöyle sıralanıyor:
Omega-3 deposu: Beyin fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir.
Kabızlığı önler: Yüksek lifli etkisi ile hareketlerini artırır. Kabızlığı önler.
Kanserden korur: Bağışıklığı güçlendirir. Kansere karşı koruma sağlar.
Kalbi besler: Kolesterolü düşüren , kan basıncını dengeler. Kalp sağlığını korur.

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