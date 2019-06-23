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Şeker hastaları dikkat! aşktan anlamaz

, yani , tedavi edilmediğinde vücuttaki yaşamsal organları tehdit ediyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. , bu hastalığın erkeklerin cinsel hayatında da sorunlara neden olabileceğini söylüyor.

Diyabet aşktan ne anlar!

Diyabet, yani , tedavi edilmediğinde vücuttaki yaşamsal organları tehdit ediyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. , bu hastalığın erkeklerin cinsel hayatında da sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Özellikle 40-50 yaşlarından sonra erkeklerde sertleşme bozukluğu, erken boşalma ve penis eğriliği gibi sağlık sorunlarının görüldüğünü belirtiyor. "Şeker, bu hastalarımızda penise giden sinirlerde ve damarlarda hasara yol açarak sertleşme bozukluğuna neden olmaktadır. Şeker hastalığının tedavisini dahiliye ve endokroloji uzmanlarıyla birlikte yürütmemiz gerekir. Bu hastalarımızda önce şeker kontrolünü sağlıyoruz. Sonrasında tedaviye başlıyoruz" diyor.

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