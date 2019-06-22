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Yazın vazgeçilmezi un bilinmeyen faydaları...

Yazın vazgeçilmez lezzetlerinden , aşk hayatını renklendiriyor. etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Romantik karpuz

Yazın vazgeçilmez lezzetlerinden , aşk hayatını renklendiriyor. etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kalp sağlığını korur.
Kemikleri güçlendirir.
Gözleri korur.
İdrar söktürücüdür.
Astıma yakalanma riskini azaltır.
Tansiyonu düzenler.
Kabızlığı giderir.
Kolon, pankreas ve mide kanserlerinden korur.

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