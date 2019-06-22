Yazın vazgeçilmez lezzetlerinden karpuz, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kalp sağlığını korur.

Kemikleri güçlendirir.

Gözleri korur.

İdrar söktürücüdür.

Astıma yakalanma riskini azaltır.

Tansiyonu düzenler.

Kabızlığı giderir.

Kolon, pankreas ve mide kanserlerinden korur.