Şifanın en renkli hali olan kırmızıbiber, sağlığı koruyor. C vitamini deposu olan kırmızıbiber, kansere savaş açıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyarak kriz riskini azaltıyor. Prostat ve rahim kanserinden koruyan kırmızıbiberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı engeller.
Kolesterolü düşürür.
Romatizmadan korur.
İshali engeller.
Eklem iltihaplarını tedavi eder.
Meme, karaciğer ve akciğer kanserinden korur.
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