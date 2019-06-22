Şifanın en renkli hali olan kırmızıbiber, sağlığı koruyor. C vitamini deposu olan kırmızıbiber, kansere savaş açıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyarak kriz riskini azaltıyor. Prostat ve rahim kanserinden koruyan kırmızıbiberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı engeller.

Kolesterolü düşürür.

Romatizmadan korur.

İshali engeller.

Eklem iltihaplarını tedavi eder.

Meme, karaciğer ve akciğer kanserinden korur.