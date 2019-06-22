Bugünkü
Takvim

formda kalma sırrını açıkladı

Amerikalı oyuncu, şarkıcı formda kalma sırrını açıkladı. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı, öğünlerinde kırmızıbiber yediğini böylece yağlarını erittiğini anlattı.

Kod adı kırmızı

Şifanın en renkli hali olan kırmızıbiber, sağlığı koruyor. C vitamini deposu olan kırmızıbiber, kansere savaş açıyor. Kalp hastalıklarına karşı koruyarak kriz riskini azaltıyor. Prostat ve rahim kanserinden koruyan kırmızıbiberin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sindirim sistemini hızlandırır. Kabızlığı engeller.
Kolesterolü düşürür.
Romatizmadan korur.
İshali engeller.
Eklem iltihaplarını tedavi eder.
Meme, karaciğer ve akciğer kanserinden korur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriJennifer Lopez formda kalma sırrını açıkladı
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri