Sosyal hayatı olumsuz etkileyen ağız kokusu, önemli hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kokunun ağız ve diş hastalıklarından kaynaklanabileceğini söylüyor. "Mide kanseri, karaciğer kanseri, gırtlak kanseri de ağız kokusuyla belirti verebilir" uyarısında bulunuyor. Kokuyu önlemek için bol su içmeyi, dişleri fırçalamayı ve uzun süre aç kalmamayı öneriyor.