BAL, besin değeri ve kalitesi bakımından oldukça önemli bir besindir. Vücuda yararları ise şöyledir:

Kan şekerini düzenler: Bal, tatlı bir besin kaynağı olarak tanımlansa da bu durum diyabet hastaları için herhangi bir risk teşkil etmez. Balın içerisinde bulunan früktoz ve glikoz maddeleri kan şekerinin düzenlenmesine yardım olur. Diyabet hastalığı ilerlememiş hastaların gün içerisinde 1 tatlı kaşığı kadar bal tüketmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Öksürüğü önler: Bal, solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle meydana gelen öksürüğü önlemek için tüketilebilecek doğal kaynakların başında gelir.

Kilo vermeye yardımcı olur: Balın içerisinde çok sayıda vitamin, mineral ve amino asit bulunur. Bu bileşikler, mevcut kiloyu korur, aşırı kilo probleminin önüne geçer.

Göz sağlığını korur: Görme yeteneğini geliştirir. Gözde meydana gelmesi muhtemel enfeksiyonları önler.