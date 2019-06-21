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faydaları saymakla bitmiyor! Tam bir şifa deposu

, besin değeri ve kalitesi bakımından oldukça önemli bir besindir. Vücuda yararları ise şöyledir: ni düzenler: Bal, tatlı bir besin kaynağı olarak tanımlansa da bu durum diyabet hastaları için herhangi bir risk teşkil etmez...

Bal gibi ol

BAL, besin değeri ve kalitesi bakımından oldukça önemli bir besindir. Vücuda yararları ise şöyledir:

Kan şekerini düzenler: , tatlı bir besin kaynağı olarak tanımlansa da bu durum diyabet hastaları için herhangi bir risk teşkil etmez. Balın içerisinde bulunan früktoz ve glikoz maddeleri nin düzenlenmesine yardım olur. Diyabet hastalığı ilerlememiş hastaların gün içerisinde 1 tatlı kaşığı kadar bal tüketmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Öksürüğü önler: Bal, solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle meydana gelen öksürüğü önlemek için tüketilebilecek doğal kaynakların başında gelir.

Kilo vermeye yardımcı olur: Balın içerisinde çok sayıda vitamin, mineral ve amino asit bulunur. Bu bileşikler, mevcut kiloyu korur, aşırı kilo probleminin önüne geçer.

Göz sağlığını korur: Görme yeteneğini geliştirir. Gözde meydana gelmesi muhtemel enfeksiyonları önler.

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