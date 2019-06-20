İçerdiği besin değeri ile vücuda güç veren ıspanak, hastalıklara savaş açıyor. Metabolizmayı hızlandıran, menopoz sonrasında kemikleri güçlendiren ıspanağın faydaları şöyle özetleniyor:
Beyni korur. Hafızayı güçlendirir.
Kanserden korur.
Göz sağlığını korur.
Hipertansiyonu düşürür.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kansızlığı bitirir.
Karaciğeri temizler.
Beyni korur. Hafızayı güçlendirir.
Kanserden korur.
Göz sağlığını korur.
Hipertansiyonu düşürür.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kansızlığı bitirir.
Karaciğeri temizler.
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