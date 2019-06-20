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- Whiteley formda kalma sırrını paylaştı

Model - Whiteley formda kalma sırrını paylaştı. Sabahları mutlaka ıspanaklı omlet yediğini açıkladı.

Yemyeşil Rosie!
İçerdiği besin değeri ile vücuda güç veren ıspanak, hastalıklara savaş açıyor. Metabolizmayı hızlandıran, menopoz sonrasında kemikleri güçlendiren ıspanağın faydaları şöyle özetleniyor:

Beyni korur. Hafızayı güçlendirir.
korur.
Göz sağlığını korur.
Hipertansiyonu düşürür.
Kalp ve damar sağlığını korur.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kansızlığı bitirir.
Karaciğeri temizler.

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