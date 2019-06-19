Temel kaynağı güneş ışınları olan D vitamini, vücuda hayat veriyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, güneşin değil güneşsizliğin hasta ettiğini söylüyor. "D vitamini eksikliği halinde bağışıklık sistemi çöker, kanser riski artar, kemikler güçsüzleşir, tansiyon ve kalp hastalıkları riski artar" bilgisini veriyor. Basit önlemler ve doğru beslenmeyle cildin güneşe karşı dayanıklılığını artırabilmenin mümkün olduğunu söylüyor. Bol domates ve yeşillik yenmesini öneren Dr. Aktaş, şöyle devam ediyor: "Domatesin içindeki likopen cildi güçlendirerek, güneş ışınlarına karşı daha dirençli olmasını sağlar. Özellikle güçlü antioksidanlar, C ve E vitaminleri içeren yeşil yapraklı sebzeler, güneşin hasarlarına karşı güçlü birer bariyer oluşturur."