Yaşın ilerlemesiyle birlikte işitme kayıpları da sık görülüyor. Yanlış beslenme, tıpkı kalp damarlarında olduğu gibi kulak içi kılcal damarları da tıkıyor. Uz. Dyt. Nilay Keçeci Arpacı, doğru beslenmenin işitme kaybını önlediğini söylüyor. Sağlıklı kulaklar için potasyumdan zengin beslenmek gerektiğini belirten Uz. Dyt. Arpacı; patates, ıspanak, kuru üzüm, kayısı, kuru erik, hurma, incir, portakal ve domatesin tüketilmesini öneriyor. İşitme kaybını önleyen yiyecekleri sıralıyor:

Çinko içeren sarımsak, yumurta sarısı, kabak çekirdeği, yer fıstığı, kakao, bezelye, susam, fasulye ve barbunya kulak enfeksiyonlarını önler.

Folik asit, işitme kaybını önler. Brokoli, lahana, bamya, kuşkonmaz, sığır karaciğeri, fasulye ve mantar bolca folik asit içerir.