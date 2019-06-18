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Fazla tüketimi kemiklere zarar veriyor

Yaşın ilerlemesiyle birlikte, kemik yapısında bozulmalar meydana geliyor. Osteoporoz yani kemik erimesi, toplumda giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu halini alıyor.

Çayın fazlası kemiklerı kırar

Yaşın ilerlemesiyle birlikte, kemik yapısında bozulmalar meydana geliyor. Osteoporoz yani kemik erimesi, toplumda giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu halini alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon , bu hastalığın tedavi edilmediğinde ciddi kemik kırıklarına neden olabileceğini söylüyor. Fazla kahve ve çay tüketiminin kemiklere zarar verdiğini belirten Uzm. Dr. Çapar, "Günde 3 fincandan fazla tüketmeyin. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kuruyemiş yiyin" diyor.

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