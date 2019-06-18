Yaşın ilerlemesiyle birlikte, kemik yapısında bozulmalar meydana geliyor. Osteoporoz yani kemik erimesi, toplumda giderek yaygınlaşan bir sağlık sorunu halini alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Ahmet Çapar, bu hastalığın tedavi edilmediğinde ciddi kemik kırıklarına neden olabileceğini söylüyor. Fazla kahve ve çay tüketiminin kemiklere zarar verdiğini belirten Uzm. Dr. Çapar, "Günde 3 fincandan fazla kahve tüketmeyin. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kuruyemiş yiyin" diyor.