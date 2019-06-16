Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, sağlığı koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara savaş açıyor. Gözleri besleyen, katarakt riskini azaltan yumurta, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Enfeksiyonlarla ve mikroplarla mücadele ediyor. Tok tutan ve diyet yapanların yardımına koşarak kilo vermeyi kolaylaştıran yumurta, beyin hücrelerini güçlendiriyor. Unutkanlığa ve Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Tiroit hormonlarının çalışmasını düzenleyen yumurta, kansere karşı koruma sağlıyor. Kemikleri de güçlendiriyor.
Victoria's Secret meleği Taylor Hill, formda kalma sırrını paylaştı. Sabahları mutlaka bir yumurta yediğini anlattı.
Victoria's Secret meleği Taylor Hill, formda kalma sırrını paylaştı. Sabahları mutlaka bir yumurta yediğini anlattı.
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