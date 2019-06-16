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Çilekle dişler güçlü
Güçlü lere sahip olmanın yolu, besinlerden geçiyor. Uzmanlar, ağız sağlığını koruyan besinleri sıralıyor:

Kereviz: Dişlere masaj yapar.

Yeşil çay: Ağızdaki bakterileri temizler. Kötü ağız kokusunu engeller.

Kivi: İçerdiği C vitamini sayesinde dişleri ve diş etlerini güçlendirir.

Yoğurt: Diş sağlığını korur. Ağız kokusunu engeller.

Çilek: Dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Diş taşlarını da temizler.

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