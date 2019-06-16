Çilekle dişler güçlü

Güçlü dişlere sahip olmanın yolu, besinlerden geçiyor. Uzmanlar, ağız sağlığını koruyan besinleri sıralıyor:
Kereviz: Dişlere masaj yapar.
Yeşil çay: Ağızdaki bakterileri temizler. Kötü ağız kokusunu engeller.
Kivi: İçerdiği C vitamini sayesinde dişleri ve diş etlerini güçlendirir.
Yoğurt: Diş sağlığını korur. Ağız kokusunu engeller.
Çilek: Dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Diş taşlarını da temizler.
Kereviz: Dişlere masaj yapar.
Yeşil çay: Ağızdaki bakterileri temizler. Kötü ağız kokusunu engeller.
Kivi: İçerdiği C vitamini sayesinde dişleri ve diş etlerini güçlendirir.
Yoğurt: Diş sağlığını korur. Ağız kokusunu engeller.
Çilek: Dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Diş taşlarını da temizler.
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