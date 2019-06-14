Kadınların kabusu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, kadınlarda sık görülen rahim ağzı kanseri hakkında bilgi verdi. Yılda bir kez HPV Testi yapılmasını önerip şu bilgileri verdi:
Rahim kanserine neden olan HPV virüsü nedir?
Bu virüs, sadece genital bölgede değil bütün vücutta siğil dediğimiz bir minik lezyonlara sebep olabilir. rahim ağzıyla ilgili kötü huylu hastalıklara da zemin hazırlar. Rahim Ağzı Kanseri olan kişilerin yüzde 96.6'sında bu virüs saptanmıştır.
Bu virüsün tespiti için ne yapmak gerekir?
Virüsün tespiti için yılda bir kez test yapmak gerekir. Biz bu testle birlikte kadında HPV'nin varlığını, yokluğunu ve tiplerini fark etmeye çalışıyoruz. Özellikle 30 yaşın üzerindeki kadınların bu testi yaptırması gerekir.
HPV virüsü nasıl bulaşır?
HPV'ler yüzde 90 cinsel yolla bulaşıyor ama onun dışında aynı banyonun kullanılması, aynı aletlerin kullanılması, aynı havlunun kullanılması gibi temaslarla da bulaştığını artık biliyoruz. Cilt üzerinde çok minik bir çizik, özellikle bu mekanik temizlik yöntemleri, ağda sırasında ve ya jilet ile minicik bir çizik bile, cilt üzerinde mikro defekt oluşturursa virüs ile temas edildiği anda oradan virüs girebiliyor.
Virüsten korunmak için neler yapmak gerekir?
Mekanik temizlik malzemelerini kullanırken dikkatli olmak, genel kullanılan banyolar, saunalar bu tarz yerlerle ilgili seçimleri çok dikkatli yapmak, onun dışında cinsel ilişkide prezervatif kullanılması gerekir.
Rahim kanserine neden olan HPV virüsü nedir?
Bu virüs, sadece genital bölgede değil bütün vücutta siğil dediğimiz bir minik lezyonlara sebep olabilir. rahim ağzıyla ilgili kötü huylu hastalıklara da zemin hazırlar. Rahim Ağzı Kanseri olan kişilerin yüzde 96.6'sında bu virüs saptanmıştır.
Bu virüsün tespiti için ne yapmak gerekir?
Virüsün tespiti için yılda bir kez test yapmak gerekir. Biz bu testle birlikte kadında HPV'nin varlığını, yokluğunu ve tiplerini fark etmeye çalışıyoruz. Özellikle 30 yaşın üzerindeki kadınların bu testi yaptırması gerekir.
HPV virüsü nasıl bulaşır?
HPV'ler yüzde 90 cinsel yolla bulaşıyor ama onun dışında aynı banyonun kullanılması, aynı aletlerin kullanılması, aynı havlunun kullanılması gibi temaslarla da bulaştığını artık biliyoruz. Cilt üzerinde çok minik bir çizik, özellikle bu mekanik temizlik yöntemleri, ağda sırasında ve ya jilet ile minicik bir çizik bile, cilt üzerinde mikro defekt oluşturursa virüs ile temas edildiği anda oradan virüs girebiliyor.
Virüsten korunmak için neler yapmak gerekir?
Mekanik temizlik malzemelerini kullanırken dikkatli olmak, genel kullanılan banyolar, saunalar bu tarz yerlerle ilgili seçimleri çok dikkatli yapmak, onun dışında cinsel ilişkide prezervatif kullanılması gerekir.
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