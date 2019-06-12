Kronik hastalıkların kaynağında, yanlış beslenme bulunuyor. Tansiyondan kolesterole, diyabetten romatizmaya kadar yüzlerce hastalık hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de ömrü kısaltıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, hastalıklarla mücadelede doğal besinlerin önemine dikkat çekiyor. Hangi besinlerin, hangi hastalığa iyi geldiğini açıklıyor. Şu bilgileri veriyor:



UNUTKANLIK-KANSIZLIK:

Bu gibi rahatsızlıklara karşı folik asit kullanmak gerekir. Yaşlılık ve uzun süre doğum kontrol hapı kullanımı vücuttaki folik asit düzeyini azaltır. Folik asidin azalması, kanser riskini artırır ve kansızlığa yol açar. Yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer, yumurta sarısı, ıspanak ve portakal, folik asit açısından



KEMİK ERİMESİ KALP HASTALIKLARI:

Yeterli kalsiyum alamamak, başta kemikler olmak üzere tüm vücuda zarar verir. Adet sancılarının azalmasında ve kolon kanserinin önlenmesinde etkili olan kalsiyum, tansiyonu da dengeler. Hamilelik, menopoz ve fazla kafein tüketimi vücuttaki kalsiyumun azalmasına neden olur. Süt ve süt ürünleri, brokoli ve portakal suyu bolca kalsiyum içerir.







BAŞ AĞRISI GÖZ KARARMASI:

Magnezyum eksikliği, bu şikayetlere neden olur. Hücre yenilenmesinde etkili olan magnezyumum günde 300 mg alınması gerekir. Bu mineralin yetersizliği iştahsızlığa, kas kasılmalarına ve paniğe neden olur. Yeşil yapraklı sebzeler, badem, fındık, fıstık, muz ve kakao magnezyum açısından zengindir.



KRONİK YORGUNLUK:

Vücutta eksik demir varlığı konsantrasyon bozukluğu ve yorgunluğa neden olur. Hücrelere oksijen taşıyan demiri kadınların günde en az 18 miligram, erkeklerin ise 12 miligram alması gerekir. Demir eksikliğini önlemek için balık, üzüm, pekmez, susam, çikolata ve kurutulmuş meyveler yemek gerekir.







SAÇ DÖKÜLMESİ:

Çinko eksikliği, saç dökülmesine ve enfeksiyon şikayetlerine neden olur. Bağışıklık sisteminin düzenli çalışması için çinkoya ihtiyaç vardır. Karaciğer, yumurta, yoğurt, ay çekirdeği, fasulye ve brokoli, çinko bakımından zengindir.







SİVİLCE-EGZAMA:

Bu şikayetlerin ortaya çıkmasında selenyum mineralinin eksikliği etkilidir. Yapılan çalışmalar, selenyumun kanserden koruduğunu göstermektedir. Patates, yumurta ve tavuk göğsü selenyum deposudur.





SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



YARIN: MUTLULUK VEREN BESİNLER