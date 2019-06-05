Elektronik sigara masum değil

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, sigara kullanımının sağlığa zararları hakkında şu bilgileri verdi:
SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yıl 6 milyona yakın insan sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları sebebi ile hayatını kaybediyor. Diğer kişilerin tükettiği sigaradan dolayı 'duman altı' kalmaya bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 600 bin...
SON YILLARDA POPÜLER HALE GELEN ELEKTRONİK SİGARA DA ZARARLI MI?
E-sigara; nikotin, çeşitli aromalar ve birçok farklı kimyasal maddenin hava yolu ile solunmasını sağlayan pilli cihazlardır. Sosyal medyada popülaritesinin fazla olması sebebi ile gençler tarafından da tercih edilmektedir. Günümüzde bu cihazlar akciğer kanseri, KOAH, kalp problemleri gibi birçok sağlık sorununa sebep olmaktadır.
E-SİGARA DA BAĞIMLILIK YAPAR MI?
Elektronik sigara ya da ısıtılan tütün ürünleri aslında çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Ergenler özellikle sigaradan daha güvenli olduğunu düşünerek e-sigara kullanmaya başlamaktalar. Aslında sigara bağımlılığına giden yolun önünü açmaktadır.
KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILARIN SİGARA İÇMELERİ HAYATLARINI TEHDİT EDER Mİ?
Nikotinin vücuda zararı yaşın ilerlemesi ile birlikte artar. Yaşlı bireyler hem daha uzun süre hem de daha yoğun sigara tüketmektedirler. Eşlik eden kronik hastalıkları bulunması ve kullanmış oldukları ilaçlarla sigara ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirir.
SİGARAYI BIRAKMA SÜRECİNE YARDIMCI OLACAK ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?
Aktif olun. Meyve, sebze ve çok fazla kalori tüketmeden tadını çıkarabileceğiniz az yağlı yoğurt gibi sağlıklı yiyeceklerin bir listesini yapın. Şekersiz sakız yardımcınız olabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturun. Sağlıklı uyku düzeni oluşturun. Gazlı içeceklerden uzak durun.
SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yıl 6 milyona yakın insan sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları sebebi ile hayatını kaybediyor. Diğer kişilerin tükettiği sigaradan dolayı 'duman altı' kalmaya bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 600 bin...
SON YILLARDA POPÜLER HALE GELEN ELEKTRONİK SİGARA DA ZARARLI MI?
E-sigara; nikotin, çeşitli aromalar ve birçok farklı kimyasal maddenin hava yolu ile solunmasını sağlayan pilli cihazlardır. Sosyal medyada popülaritesinin fazla olması sebebi ile gençler tarafından da tercih edilmektedir. Günümüzde bu cihazlar akciğer kanseri, KOAH, kalp problemleri gibi birçok sağlık sorununa sebep olmaktadır.
E-SİGARA DA BAĞIMLILIK YAPAR MI?
Elektronik sigara ya da ısıtılan tütün ürünleri aslında çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Ergenler özellikle sigaradan daha güvenli olduğunu düşünerek e-sigara kullanmaya başlamaktalar. Aslında sigara bağımlılığına giden yolun önünü açmaktadır.
KRONİK HASTALIĞI OLAN YAŞLILARIN SİGARA İÇMELERİ HAYATLARINI TEHDİT EDER Mİ?
Nikotinin vücuda zararı yaşın ilerlemesi ile birlikte artar. Yaşlı bireyler hem daha uzun süre hem de daha yoğun sigara tüketmektedirler. Eşlik eden kronik hastalıkları bulunması ve kullanmış oldukları ilaçlarla sigara ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirir.
SİGARAYI BIRAKMA SÜRECİNE YARDIMCI OLACAK ÖNERİLERİNİZ NELERDİR?
Aktif olun. Meyve, sebze ve çok fazla kalori tüketmeden tadını çıkarabileceğiniz az yağlı yoğurt gibi sağlıklı yiyeceklerin bir listesini yapın. Şekersiz sakız yardımcınız olabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturun. Sağlıklı uyku düzeni oluşturun. Gazlı içeceklerden uzak durun.
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