Sıcak günlerde ferahlatan, soğuklarda ise içimizi ısıtan içecekler, sağlığımızı da koruyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, tüketmemiz gereken faydalı içecekleri sıralıyor:
YEŞİL ÇAY: Kalp hastalıklarından korur. Diş çürükleri oluşum riskini azaltır. Kanserli hücreleri küçültür. Kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizi riskini azaltır. Kemikleri güçlendirir.
NANE ÇAYI: Krampları hafifletir. Kasları rahatlatır. Ağrı ve kas sertlikleriyle mücadele eder. Sindirim sistemini destekler.
SICAK ÇİKOLATA: Kalp hastalıklarından korur. Mutluluk hormonunu harekete geçirir. Kolesterolü düşürür.
DOMATES SUYU: Akciğer, mide, meme ve rahim ağzı kanserinden korur. Akciğeri korur.
KIZILCIK SUYU: Dişleri güçlendirir. İdrar yolu enfeksiyonları ile mücadele eder.
PORTAKAL SUYU: Kataraktı engeller. Akciğer kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir.
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