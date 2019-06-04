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Kalbin dostu

Sıcak günlerde ferahlatan, soğuklarda ise içimizi ısıtan içecekler, sağlığımızı da koruyor. Uzman Diyetisyen Yıldırım, tüketmemiz gereken faydalı içecekleri sıraladı.

Kalbe sıcacık şifa

Sıcak günlerde ferahlatan, soğuklarda ise içimizi ısıtan içecekler, sağlığımızı da koruyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, tüketmemiz gereken faydalı içecekleri sıralıyor:

YEŞİL ÇAY: hastalıklarından korur. Diş çürükleri oluşum riskini azaltır. Kanserli hücreleri küçültür. Kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizi riskini azaltır. Kemikleri güçlendirir.

NANE ÇAYI: Krampları hafifletir. Kasları rahatlatır. Ağrı ve kas sertlikleriyle mücadele eder. Sindirim sistemini destekler.

SICAK ÇİKOLATA: Kalp hastalıklarından korur. Mutluluk hormonunu harekete geçirir. Kolesterolü düşürür.

DOMATES SUYU: Akciğer, mide, meme ve rahim ağzı kanserinden korur. Akciğeri korur.

KIZILCIK SUYU: Dişleri güçlendirir. İdrar yolu enfeksiyonları ile mücadele eder.

PORTAKAL SUYU: Kataraktı engeller. Akciğer kanserinden korur. Kemikleri güçlendirir.

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