Ramazan ayının lezzetli iftar sofraları, yerini bayram lezzetlerine bırakıyor. Batıgöz Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Kemal Canayak, bayramı sağlıklı geçirmenin sırrını açıklıyor. Güne peynir, zeytin, yumurta, çiğ sebzeler ve tam buğday ekmeğinden oluşan bir kahvaltıyla başlanmasını öneren Uzm. Dr. Ali Kemal Canayak, öğle yemeğinde ise sebze yemeği, bulgur pilavı, yoğurt ve cacık tüketilmesinin doğru olacağını belirtiyor. Bol bol su içilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam ediyor: "Şekerli, gazlı, kola ve gazoz gibi içeceklerden ve meyve sularından kaçınılmalıdır. Ayran ve maden suyu tercih edilmelidir. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler fazla tüketilmemelidir."
- Sağlık
- 04.06.2019
- Gazete
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