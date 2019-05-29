Mutluluğun tadı

Mor rengiyle gönülleri fetheden incirin faydaları saymakla bitmiyor. Lifli içeriği ile sindirimin düzenli çalışmasını sağlayan incir, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Solunum yolu hastalıklarından korur.
Tok tutar. Mideyi kuvvetlendirir.
Bağırsakları güçlendirir. Kabızlığı bitirir.
Kemikleri korur ve güçlendirir.
Kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler.
Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
Solunum yolu hastalıklarından korur.
Tok tutar. Mideyi kuvvetlendirir.
Bağırsakları güçlendirir. Kabızlığı bitirir.
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