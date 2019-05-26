Güzel zencefil

ABD'li manken Bella Hadid, dünyanın en çok kazanan mankenleri arasında yer aldı. Serveti kadar güzelliğiyle de ün yaptı. 22 yaşındaki model, güzellik sırrını açıkladı. Doğallıktan asla vazgeçmediğini söyleyen Hadid, "Sabah kahvaltıda mutlaka yumurta yerim, içeceklerime zencefil eklerim. Doğal meyve sularını tercih ederim" ifadesini kullandı