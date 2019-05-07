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da tansiyon tehdidi

Hazır çorbada tansiyon tehdidi
Son yıllarda artan hazır gıda tüketimi, sağlığı bozuyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Veysel , özellikle zamandan kazanma adına yapılan hazır çorbaların zararlarına değiniyor. Bu çorbaların içerisinde çok nadir tuzu olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ciğerli, "Bu tuz, kişide bağımlılık yapar. Diğer bir sıkıntı ise larda bulunan sodyum oranıdır. Evde yaptığımız zaman çorbayı, tuz oranını istediğimiz miktarda ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir. Tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artar, bu da kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir" bilgisini veriyor. Mercimek ve ezogelin çorbalarının kalın bağırsakları güçlendirdiğini sözlerine ekliyor.

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