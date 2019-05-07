Hazır çorbada tansiyon tehdidi

Son yıllarda artan hazır gıda tüketimi, sağlığı bozuyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle zamandan kazanma adına yapılan hazır çorbaların zararlarına değiniyor. Bu çorbaların içerisinde çok nadir Çin tuzu olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ciğerli, "Bu tuz, kişide bağımlılık yapar. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalarda bulunan sodyum oranıdır. Evde yaptığımız zaman çorbayı, tuz oranını istediğimiz miktarda ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir. Tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artar, bu da kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir" bilgisini veriyor. Mercimek ve ezogelin çorbalarının kalın bağırsakları güçlendirdiğini sözlerine ekliyor.
- Sağlık
- 07.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.