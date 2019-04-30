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Bir bardak ! ü Parkinson ve hastalıklarını tetikliyor

İnekler, fazla süt için hormon ilaçları ve antibiyotikle besleniyor. Bu sütleri içen insanlarda ise ve hastalıkları daha sık görülüyor.



Sağlıklı bir vücudun yolu, sağlıklı bir beyne sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, dünyada Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların hızla yayıldığını gösteriyor. Geçirdiği kaza sonrası beyin felciyle mücadele eden ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü beyne sahip olmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Kendisine uyguladığı diyetle nörolojik hastalıklarından kurtulan Dr. Cook, tüm bilgilerini topladığı kitaplarında insanlara umut oluyor. Süt ve süt ürünlerinin bile beyne zarar verdiğini belirten Dr. Cook, şunları söylüyor...

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