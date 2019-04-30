bir vücudun yolu, sağlıklı bir beyne sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, dünyadagibi nörolojik hastalıkların hızla yayıldığını gösteriyor. Geçirdiği kaza sonrası beyin felciyle mücadele eden ABD'ligüçlü beyne sahip olmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Kendisine uyguladığı diyetlekurtulan Dr. Cook, tüm bilgilerini topladığı kitaplarında insanlara umut oluyor. Süt ve süt ürünlerinin bilebelirten Dr. Cook, şunları söylüyor...