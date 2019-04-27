Hardalla mutluluklar

Doğal gıdalar her derde deva oluyor... Hardal bitkisi de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Bu bitki, cinsel isteği ve gücü artırarak mutluluk getiriyor.
Hazımsızlığı gideren, cildi besleyen hardalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
✖ Mideyi rahatlatır.
Bağırsakları temizler.
✖ Romatizma ağrıları dindirir.
✖ Kan dolaşımını destekler.
✖ Cildi güzelleştirir.
✖ Balla karıştırılıp yendiğinde öksürüğü azaltır.
Akciğerleri temizler.
✖ Diş ağrısını azaltır.
✖ Göğüs hastalıklarını iyileştirir.
✖ Bronşitin ilacıdır.
Romatizma ağrılarını azaltan hardal, aşk hayatını da tatlandırıyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Hazımsızlığı gideren, cildi besleyen hardalın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
✖ Mideyi rahatlatır.
Bağırsakları temizler.
✖ Romatizma ağrıları dindirir.
✖ Kan dolaşımını destekler.
✖ Cildi güzelleştirir.
✖ Balla karıştırılıp yendiğinde öksürüğü azaltır.
Akciğerleri temizler.
✖ Diş ağrısını azaltır.
✖ Göğüs hastalıklarını iyileştirir.
✖ Bronşitin ilacıdır.
Romatizma ağrılarını azaltan hardal, aşk hayatını da tatlandırıyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor.
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