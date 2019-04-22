Sudan sağlık

Vücut sağlığını korumanın yolu, düzenli su tüketiminden geçiyor. Öyle ki vücut ağırlığının yüzde 10'undan fazla su kaybetmek halsizliği beraberinde getiriyor. Uzman Diyetisyen Canan Aksoy, kadınların günde ortalama 2, erkeklerin ise iki buçuk litre su içmesi gerektiğini söylüyor. Su içmenin faydalarını sıralıyor:
Ağız temizliğini sağlar ve ağız kokusunu önler.
Saçları güçlendirir. Saç diplerindeki kepeklenmeyi bitirir.
Beyin hücrelerini besler. Hafıza kaybını önler.
Kabızlığı bitirir. Sindirimi hızlandırır.
Stresle savaşır.
Kalp dostudur. Kalbin yükünü hafifletir.
Mideyi korur. Reflü gibi mide hastalıklarının şikayetlerini azaltır.
Ağız temizliğini sağlar ve ağız kokusunu önler.
Saçları güçlendirir. Saç diplerindeki kepeklenmeyi bitirir.
Beyin hücrelerini besler. Hafıza kaybını önler.
Kabızlığı bitirir. Sindirimi hızlandırır.
Stresle savaşır.
Kalp dostudur. Kalbin yükünü hafifletir.
Mideyi korur. Reflü gibi mide hastalıklarının şikayetlerini azaltır.
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