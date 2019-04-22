Sudan sağlık

sağlığınıkorumanınyolu,düzenligeçiyor.Öyle ki vücutağırlığınınyüzde 10'undan fazla su kaybetmekberaberinde getiriyor. UzmanDiyetisyen Canan Aksoy, kadınların gündeortalama 2, erkeklerin ise iki buçuk litre suiçmesi gerektiğini söylüyor.Saçları güçlendirir. Saç diplerindekikepeklenmeyi bitirir.Kabızlığı bitirir. Sindirimi hızlandırır.Kalp dostudur. Kalbin yükünü hafifletir.