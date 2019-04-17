Enfeksiyona yaban mersini

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, antioksidan deposu yaban mersininin faydalarını sıraladı. Düşük kalorisi ile dikkat çeken bu meyvenin bağışıklığı güçlendirdiğini vurguladı. Enfeksiyonlarla mücadele eden yaban mersininin, tansiyonu düşürdüğü ve hafızayı güçlendirdiğini aktardı. "Yumurtalık kanserinden koruyan yaban mersini, gözleri besler. Sarı nokta hastalığını engeller. Bağırsakları güçlendirir. Kolon kanseriyle savaşır" ifadesini kullandı.
- Sağlık
- 17.04.2019
- Gazete
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