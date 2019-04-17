Bugünkü
Takvim

yaban mersini

Enfeksiyona yaban mersini
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, antioksidan deposu yaban mersininin faydalarını sıraladı. Düşük kalorisi ile dikkat çeken bu meyvenin bağışıklığı güçlendirdiğini vurguladı. Enfeksiyonlarla mücadele eden yaban mersininin, tansiyonu düşürdüğü ve hafızayı güçlendirdiğini aktardı. "Yumurtalık inden koruyan yaban mersini, gözleri besler. Sarı nokta hastalığını engeller. Bağırsakları güçlendirir. Kolon kanseriyle savaşır" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriEnfeksiyona yaban mersini
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri