Tansiyona bir bardak süt

Toplumsal bir sağlık sorunu haline gelen tansiyon, hayatı tehdit ediyor. Her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, kalp ve damar sağlığını da bozuyor. Kan basıncının 12-8'in üzerinde olması, 'hipertansiyon' olarak adlandırılıyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, tansiyon hastalığından korunmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Çocukluktan itibaren düzenli süt içmenin tansiyon hastalığından koruduğunu söylüyor. Düzenli kan basıncı için günde 3-4 porsiyon süt ve süt ürünlerinin tüketilmesini tavsiye ediyor. Prof. Dr. İnanç, "Yağsız ve az yağlı süt ve süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yağdan ve kolesterolden yoksun, proteini hafif artırılmış bir diyet, erişkinlerde kan basıncının düşürür, kalbi korur" diyor.
- Sağlık
- 16.04.2019
- Gazete
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