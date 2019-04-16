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Tansiyona bir bardak süt

Bağışıklığı güçlendiren süt, tansiyonu dengeliyor. Uzmanlar, günde porsiyon tüketilmesini öneriyor

Tansiyona bir bardak süt
Toplumsal bir sağlık sorunu haline gelen tansiyon, hayatı tehdit ediyor. Her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık, kalp ve damar sağlığını da bozuyor. Kan basıncının 12-8'in üzerinde olması, 'hipertansiyon' olarak adlandırılıyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, tansiyon hastalığından korunmada beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Çocukluktan itibaren düzenli süt içmenin tansiyon hastalığından koruduğunu söylüyor. Düzenli kan basıncı için günde 3-4 porsiyon süt ve nin tüketilmesini tavsiye ediyor. Prof. Dr. İnanç, "Yağsız ve az yağlı süt ve süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yağdan ve kolesterolden yoksun, proteini hafif artırılmış bir diyet, erişkinlerde kan basıncının düşürür, kalbi korur" diyor.

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