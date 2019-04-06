Hayatı tehdit eden diyabet, şakaya gelmiyor! Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlığın görülme sıklığı giderek artıyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, şeker hastalığının yalnızca sağlıklı beslenerek tedavi edileceğini söylüyor. Diyabet hastalığının ani ölümlere neden olduğunu söyleyen Dr. Hyman, metabolizmanın önemine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor...





HASTALIK ÇAĞI...

Beslenme alışkanlıklarındaki değişimler ve modern çağın getirdiği hareketsiz yaşam, hastalıklı bir çağa neden oldu. Eski tarım toplumundaki beslenme alışkanlıklarının yerini hazır ve paketli gıdalar aldı. Tıptaki gelişmeler, insan ömrünü uzattı fakat 'hastalıkla' geçen süre çoğaldı. Geleneksel tıp, diyabetten kansere kadar pek çok ciddi hastalığın altında yatan nedeni bir türlü ortaya koyama- dı. Özellikle bir salgın gibi yayılan diyabet, yediden yetmişe herkesi tehdit etmeye başladı. Doktorların, bu hastalığın tedavisinde sadece ilacı önermesi, hastaları 'kapsüllere bağımlı' yaptı. Oysa diyabetin tek nedeni tüketilen besinlerin 'oranından' kaynaklıydı. Şekerli ve trans yağlı besinlerin tüketilmesine bağlı olarak vücutta kan şekerinin yükselmesi, hastalıkları da beraberinde getirdi. Bu nedenle diyabet ilaçlarından kurtulmanın tek yolu, sağlıklı besinlere yönelmekti. Yapılan incelemelerde 1 haftalık sağlıklı beslenme planıyla diyabetin iyileştiği gözlendi.





​SİYAH ÜZÜM KUŞKONMAZ

Diyabet hastalarının, hücrelerini güçlendirmeleri ve metabolizmalarını hızlandırmaları için düzenli egzersiz yapması gerekir. Yavaş bir metabolizma, yaşlanmayı kaçınılmaz hale getirir. Metabolizmayı hızlandıran gıdaların başında siyah üzüm gelmektedir. Bunun dışında glisemik indeksi düşük olan karbonhidratlar (sebze, bakliyatlar ve tahıllar), brokoli, kuşkonmaz, karahalana, Brüksel lahanası ve sağlıklı proteinler, metabolizmayı hızlandırarak zayıflatır. Uzun vadede diyabetle mücadele eder. Sağlığı korur.



​KOKUSUNDA SAĞLIK VAR

Araştırmalar, diyabet hastalığında tüketilen besinlerin önemini gösteriyor. Sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığı bu hastalıkta, besinlerin 'doğru' oranda tüketilmesi gerekiyor. Yemekleri lezzetlendiren soğan ve sarımsak, detoks etkisi ile vücuttaki toksinleri temizliyor. Metabolizmayı hızını artırıyor. Diyabet şikayetlerini azaltıyor.

ARMUT İYİLEŞTİRİR

MALZEMELER:

2 armut, 1 tarçın çubuğu, çeyrek fincan taze nene...

HAZIRLANIŞI:

Armutları yıkayın. Çekirdeklerini çıkartın. Tavaya yerleştirin ve üzerlerini geçecek kadar su, tarçın ve nane ekleyip pişirin. Soğuyunca afiyetle yiyin.

Dr. Mark Hyman

YARIN: DÜŞMANIMIZ MISIR ŞURUBU