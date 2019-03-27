Sivilce sorununa mucize dokunuş

Tüm kadınlar, genç ve güzel bir cilde sahip olmanın hayalini kuruyor. Uzman Estetisyen Esra Gürçay, cilt tedavilerinin bir uzman tarafından belirli aralıklarla yapılmasını öneriyor. Akne tedavisinin oldukça zorlu olduğunu belirten Estetisyen Esra Gürçay, "Akne tedavisi, cilt durumuna göre 8-10 seans sürmektedir. Güneş lekelerinde ise 6-8 seans, düzenli aralıklarla yapılan kimyasal peeling ya da dermapen, dermaroller uygulaması ile oldukça verimli sonuçlar alıyoruz. Kullandığımız özel karışımlar ile cildin tonunu açıp, lekelerin ortadan kalkmasını sağlıyoruz" diyor. Doğru cilt analizi ile yapılan tedavilerin oldukça başarılı sonuçlar verdiğini söyleyen Estetisyen Gürçay, şöyle devam ediyor: "Yaşlanma etkilerini azaltmak için bol su tüketin."
- Sağlık
- 27.03.2019
- Gazete
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