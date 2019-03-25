Limon güzeli

Victoria's Secret'ın meleklerinden Karlie Kloss, defilede podyumun tozunu attırdı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken 26 yaşındaki model formda kalma sırrını hayranlarıyla paylaştı. Güne elma sirkesi ve limon eklediği bir bardak suyu içerek başladığını söyleyen Kloss, her gün spor yaptığını vurguladı.