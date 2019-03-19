Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getirdi. Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser, sağlığımızı tehdit etti. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji ise bu hastalıkların bitkisel şifasını keşfetti. Bitkilerin iyileştirici gücünün şifresini verdi:
- Sağlık
- 19.03.2019
- Gazete
Akciğer kanserinin görülme sıklığı artıyor! Akciğer kanserine ginseng ve zerdeçal mucizesi...
Akciğer kanserinin görülme sıklığı giderek artıyor. Erken teşhisin hayati önem taşıdığı bu hastalıkta ginseng ve zerdeçal ilaç etkisi gösteriyor.
Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getirdi. Alzheimer, Parkinson, tansiyon, kolesterol ve kanser, sağlığımızı tehdit etti. Uzman Eczacı Anooshirvan Miandji ise bu hastalıkların bitkisel şifasını keşfetti. Bitkilerin iyileştirici gücünün şifresini verdi:
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