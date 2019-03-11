İştahsızlık, yorgunluk, kilo kaybı, unutkanlık, ellerde ve ayaklarda uyuşma... Tüm bunlar, B12 eksikliğinin belirtilerini oluşturuyor. Sinir dokusunun sağlığı için gerekli olan B12, vücut tarafından üretilmiyor. Bu nedenle bu vitamini besinlerden almak gerekiyor. Kırmızı et, tavuk, balık, karaciğer, deniz ürünleri, süt, yumurta, yoğurt ve peynirde bolca bulunan B12, sebze ve meyvelerde yer almıyor.

Uzmanlar, B12 eksiliğinin nörolojik hastalıklara neden olabileceğini söylüyor. B12 eksikliğinin 50 yaşından sonra risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, tedaviyi aksatmaması gerektiğini söylüyor. Bu rahatsızlık, B12 hapları ya da iğneleri ile kısa sürede tedavi edilebiliyor. Doğurganlığı sağlayan B12, hafızayı güçlendiriyor.

Süper besinler



Ciğer: Kuzu ciğeri, B12 ihtiyacını karşılar. Düzenli tüketildiğinde B12 eksikliğine bağlı hastalıkları önler.

Kuzu Eti: B12 eksikliğini önler. Hafızayı güçlendirir.

Süt ve süt ürünleri: Kalsiyum, protein ve kolesterol bakımından zengin bu ürünler, B12 eksikliğini giderir.

Yumurta: B12 ihtiyacını karşılar. Vücuda güç verir.

Balık: Uskumru, somon ve ton balığı, B12 eksikliğiyle mücadele eder.