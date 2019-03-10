Kahve iç güçlen

SOHBETLERİ tatlandıran kahve, aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Enerji verir. Yorgunluğu azaltır.
Diş çürüğünü engeller.
Depresyonu önler. Mutluluk verir.
Beyin hücrelerini besler. Alzheimer ve demansa karşı koruma sağlar.
Metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Sindirimi kolaylaştırır. Bağırsakları korur.
Mide hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Gözleri güçlendirir. Kataraktı önler.
Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Enerji verir. Yorgunluğu azaltır.
Diş çürüğünü engeller.
Depresyonu önler. Mutluluk verir.
Beyin hücrelerini besler. Alzheimer ve demansa karşı koruma sağlar.
Metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Sindirimi kolaylaştırır. Bağırsakları korur.
Mide hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Gözleri güçlendirir. Kataraktı önler.
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