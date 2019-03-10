Kahve iç güçlen

tatlandıranaşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ileartırıyor. Erkeklerdebitiriyor.Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Diş çürüğünü engeller.Beyin hücrelerini besler. Alzheimer ve demansa karşı koruma sağlar.Sindirimi kolaylaştırır. Bağırsakları korur.Gözleri güçlendirir. Kataraktı önler.