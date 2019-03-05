Diş telleri neden takılır ve ne kadar süre takılı kalır? Çeşitleri nelerdir? İşte diş telleri tedavisi hakkında merak edilenler...

Dişlerinde boşluk veya çarpışıklık olan kişiler vakit kaybetmeden diş teli taktırıp dişleriyle ilgili var olan problemlerin düzelmesini istiyor. Bu sebeple diş telleri hakkında merak ettikleri detaylar hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Çenede var olan şekil bozukları ve dişlerin yamuk olması, diş tellerinin tedavisi için gerekli görülmektedir. Şimdi birçok kişinin merak ettiği diş telleri ne kadar süre takılır sorusunun yanıtına gelelim. İşte diş telleri tedavisi hakkında merak edilenler...

DİŞ TELLERİ NE KADAR SÜRE TAKILI KALIR?

Ortodontist, dişlerinizde ve çenenizde var olan ve gelecekte size sorun yaratabilecek durumları engellemek için diş teli kullanmanızı önerir. Diş teli taktırmadan önce birçok kişi diş tellerinin ne kadar süreyle takılı kalacağını merak etmektedir. Diş telleri kullanımlarına göre farklılık göstese de kullanım süresi 18 veya 24 ay arasında değişkenlik göstermektedir.

DİŞ TELLERİ NEDEN TAKILIR?

Dişlerde ve çenede var olan şekil bozuklarını düzeltmek için ortodontist diş teli takılmasını önerebilir. Ortodontistin bunu önermesinin temel nedeni ilerde karşılaşabileceğiniz sorunları engellemektir.

DİŞ TELİ NASIL TAKILIYOR?

Diş teli takılmadan önce dişlerdeki çürüklerin temizlenme işlemi gerçekleşiyor. Çekilmesi gerekli görülen tüm dişler çekiliyor. Bu işlemler tamamlandıktan sonra elipse benzeyen bir şeyi ağzınıza takıyorlar. Üst tarafın düzeltilme işlemi tamamlandıktan sonra üzerine yapıştırıcı sürüyorlar. Bu işlemin ardından braketleri yerleştirip biraz bekliyorlar. Bir süre sonra braketlerin dışında olan yapıştırıcıları güzel bir şekilde temizliyorlar. İnce bir teli arkadaki dişlerinizde var olan braketten daha büyük brakete oturtulma işlemi yapılıyor. Son olarak lastikler takılıyor. Bu lastiklerin çıkmaması için bir işlem yapılıyor.

DİŞ TELİ ÇEŞİTLERİ NELER?

Dört adet diş teli çeşidi bulunmaktadır. Bunlar ağızda ve çenedeki yapısal bozukluğa göre takılmaktadır. Diş teli çeşitleri arasında metal braketler, porselen şeffaf braketler, lingual braketler ve telsiz ortodonti yer almaktadır. En çok kullanılan diş teli çeşidi metal braketlerdir.