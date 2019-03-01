Regl döneminde kanın rengi neden değişir?

Tüm kadınların ayda bir yaşadığı regl, kişinin vücut yapısına ve hormonel durumuna göre farklılık gösterebiliyor. Jinekolojik bazı soruları olan kadınlarda adet döngüsü uzayabiliyor. Bu durum da adet kanının rengi üzerinde değişikliklere neden oluyor.



REGL DÖNEMİNDE KAN RENKLERİ NASIL OLMALIDIR?



-Regl kanının parlak kırmızı renkte görülmesi çok normal bir durumdur. Özellikle en yoğun kanamanın görüldüğü reglinin 1-2 günlerinde bu duruma rastlamak yüksek olasılıktır. Eğer regl boyunca oluyor ve uzun sürüyorsa mutlaka doktor kontrolünde olunmalıdır.



-Reglinin son günlerinde kanın rengi kahverengileşmeye başlar ve sonrasında da tamamen kesilir. Bu durum regl başlamadan öncede görülebilir. Kahverengi lekelenmeler reglinin başlayacağının habercisidir. Eğer kahverengi kan bir de parça parçaysa endişe edilmemelidir. Bu durum bir önceki regl döneminde tam olarak çıkamayan kanların atıldığını gösterir.





-Regl kanı bazı zamanlarda koyu kırmızı, bordoya yakın renkte görülebilir. Özellikle sabah kalktığınızda bu durumla karşılaşmanız yüksek olasılıktır. Gece boyunca rahat bir şekilde rahimden dışarı atılamayan kan birikir ve yoğun koyulaşma olur. Sabah idrara çıkılmasıyla birlikte koyu kanlı ve birikimli olarak atılır.



-Ay döngüsünü aşan kanamalarda siyah renkte regl kanına rastlanabilir. Siyah regl kanı adetin son gününde de görülebilir. Rahimde kalan ve zorla dışarıya atılan kan genellikle az ve siyahlaşmış bir şekilde dışarıya atılır.



-Eğer adet kanında turunculuk ya da grilik varsa bu durumun dikkate alınması gerekir. Turuncu regl kanı ile birlikte yanma ve karın ağrısı da yaşanıyorsa enfeksiyon durumu yaşanıyor olabilir. Grimsi renkte kanamalar görülüyor ise genellikle farkında olunmasa bile düşük yapıldığını gösteren bir durumdur.