2 haftayı geçen ses kısıklığı kansere işaret!

Ses kısıklığı ya da ses bozukluğu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: Uzun süreyle ara vermeden konuşma, bağırma, telefonla uzun süreli konuşma gibi sesin yanlış kullanılması ses tellerini hasarlandırarak fonksiyonel disfoniye yol açar.
Ses bozukluğunun nedeni, hiç ses çıkaramama/afoni şeklinde psikojenik veya ses tellerini hareket ettiren sinir felci de olabilir. Özellikle yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceği unutulmamalıdır. Ses terapisi özellikle fonksiyonel ses bozukluklarında önemli bir yer tutar.
ŞİFA SAÇAN BESİNLER
Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, cilt, sağlıklı saç ve tırnaklar için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. Şöyle devam ediyor:
Rokalı, zencefil kökü, sarımsak, kırmızı lahana, ıspanak, pazı, havuç, kırmızı biber, soğan, domates gibi sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Fındık, ceviz, yulaf ezmesi, kabuklu pirinç gibi besinler de çok önemli.
DOKTOR KARPUZ
Yaz aylarında sofralardan eksik olmayan karpuz hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor. İçerdiği A ve C vitaminleri sayesinde hastalıklara savaş açıyor. Kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununa yardımcı oluyor. Dyt. Cansu Arslan şeker hastalarının bile günde 3 üçgen dilim karpuz tüketebileceğini söylüyor. "Karpuz aynı zamanda vücuttan ödemlerin uzaklaştırılmasında da etkilidir. Karpuz çekirdekleri de içindeki bileşikler sayesinde kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur" diyor.
Kepeğe karşı kekik
Hoş kokulu kekik, tansiyonu ve kolesterolü dengeler. Cilt sağlığını korur. Saçları besleyen ve kepeği önleyen kekik, solunum yolu hastalıklarını bitirir.
PROSTATA MAYDANOZ
Maydanoz, kanseri önler. Özellikle meme, sindirim ve prostat kanseriyle savaşır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Felce karşı koruma sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarını yok eder.