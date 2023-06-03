2 haftayı geçen ses kısıklığı kansere işaret!

Ses kısıklığı ya da ses bozukluğu, ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor. Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: Uzun süreyle ara vermeden konuşma, bağırma, telefonla uzun süreli konuşma gibi sesin yanlış kullanılması ses tellerini hasarlandırarak fonksiyonel disfoniye yol açar.

Ses bozukluğunun nedeni, hiç ses çıkaramama/afoni şeklinde psikojenik veya ses tellerini hareket ettiren sinir felci de olabilir. Özellikle yetişkinlerde 2 haftayı geçen ses kısıklığının arkasında kanser olabileceği unutulmamalıdır. Ses terapisi özellikle fonksiyonel ses bozukluklarında önemli bir yer tutar.

ŞİFA SAÇAN BESİNLER

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, cilt, sağlıklı saç ve tırnaklar için tüketilmesi gereken besinleri açıklıyor. Şöyle devam ediyor:



Rokalı, zencefil kökü, sarımsak, kırmızı lahana, ıspanak, pazı, havuç, kırmızı biber, soğan, domates gibi sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Fındık, ceviz, yulaf ezmesi, kabuklu pirinç gibi besinler de çok önemli.