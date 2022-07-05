Rüyada tavuk yumurtası görmek ne anlama gelir? Rüyada yumurta kırdığını görmek neye işarettir? Rüyada tavuk yumurtası almak...

Rüyada Tavuk Yumurtası Görmek
Rüyada yumurtanın görülmüş olması, rüyayı görmüş olan kimseler eğer bir evlada sahip olmak istiyorlarsa, yakın zamanda bir çocuklarının olacağı haberini alacaklarına delalet edilmiştir. Doğacak olan çocuk, rüya sahiplerine ve hanelerine çok uğurlu gelecektir. Rüyayı görmüş olan kimseler bu çocuğa iyi bakacak, hiçbir zaman sevgilerini esirgemeyeceklerdir.
Rüyada Tavuk Yumurtası Kırıldığını Görmek
Rüyada yumurta kırdığını görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin uzun zamandır yolunda giden bir işi bozacaklarına delalet edilmiştir. Ancak bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş kişilerin henüz başlamayan bir işi ağızlarından çıkacak olan yanlış bazı kelimeler dolayısıyla bozulacak olmasına delalet etmişlerdir. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer yakın zamanda bir anlaşma yapacaklarsa bu anlaşma tamamlanmadan ağızlarından çıkan kelimelere dikkat etmelilerdir.
Rüyada Tavuk Görmek
Tavuğun rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin yakın bir zaman içinde hayatlarını biri ile birleştirecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, görmüş oldukları tavuktan yumurta çıkmış olduğunu da görmüşlerse, yapacakları evlilik çok bereketli olacak ve haneleri her zaman çok büyük bereketlere ev sahipliği yapacaktır.
Rüyada Kümeste Tavuk Yumurtası Görmek
Kümesin içinde olan yumurtanın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin farkında olmadan hayatlarında olan birini koruma altına almış olduklarına delalet edilmiştir. Bu rüyayı görmüş olan kişiler, aynı zamanda koruma altına almış oldukları kişi için büyük bir fedakarlıkta da bulunabilirler. Bu bulundukları fedakarlıklar, rüya sahiplerinin bir süre gözüne batabilir. Ancak yaptıklarının karşılığını almalarından sonra rüya sahipleri bu durumların hiçbirini umursamayacaklardır.
Rüyada Beyaz Tavuk Yumurtası Görmek
Beyaz renkli yumurtanın rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin etkisi altında oldukları bir kadının varlığına delalet edilmiştir. Bu kadın, rüyayı görmüş olan kişileri bazı konular hakkında yönlendirebilir. Yönlendirmelerinden dolayı bazı zamanlarda kendilerini rahatsız hissedecek olan rüya sahipleri, bu rahatsızlık hissinden çok kısa bir süre içinde kurtulmayı başarabilirler. Ancak bunun için de çaba göstermeleri ve karşılarında olan kadının kalbini kırmamaya dikkat etmelilerdir.