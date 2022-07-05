Rüyada tavuk yumurtası görmek ne anlama gelir? Rüyada yumurta kırdığını görmek neye işarettir? Rüyada tavuk yumurtası almak...

Rüyada Tavuk Yumurtası Kırıldığını Görmek

Rüyada yumurta kırdığını görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin uzun zamandır yolunda giden bir işi bozacaklarına delalet edilmiştir. Ancak bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş kişilerin henüz başlamayan bir işi ağızlarından çıkacak olan yanlış bazı kelimeler dolayısıyla bozulacak olmasına delalet etmişlerdir. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer yakın zamanda bir anlaşma yapacaklarsa bu anlaşma tamamlanmadan ağızlarından çıkan kelimelere dikkat etmelilerdir.

Rüyada Tavuk Görmek

Tavuğun rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin yakın bir zaman içinde hayatlarını biri ile birleştirecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, görmüş oldukları tavuktan yumurta çıkmış olduğunu da görmüşlerse, yapacakları evlilik çok bereketli olacak ve haneleri her zaman çok büyük bereketlere ev sahipliği yapacaktır.