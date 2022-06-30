Rüyada altın zincir görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada altın zincir görmek anlamı, yorumu

Rüyada Taşlar İle Kaplı Altın Zincir Görmek

Rüyasında taşlar ile bezenmiş altın zincir gören rüya sahibinin etrafındaki kişilerin, rüya sahibinin kazandığı para da ve mülkte gözleri olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin kazancı ile aldığı ve yaptığı her şeyde göz olmasına, kıskanılmasına ve kötü niyet beslendiğine işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kişinin nazara karşı dualar okuması ve evini nazardan koruyacak eşyalar ile donatması önerilmektedir.

Rüyada Paslanmış Altın Zincir Görmek

Rüyada paslanmış altın zincir gören kişi için bu rüya, uyarıcı bir rüya olarak kabul edilmektedir. Rüya sahibinin, parasını ya da herhangi bir malını çevresinde güvendiği kişilere emanet etmemesi gerektiğini bildirmektedir. Rüya sahibinin çevresinde yer alan kişilerin bu emanetlere kendilerine geri vermeyeceklerini ve kendilerine ihanet edeceklerinin haberini vermektedir.