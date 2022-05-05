Rüyada karınca görmek ne anlama gelir? Rüyada karınca öldürmek ne anlama gelir?

Karınca görmek

Bolluk ve bereket işaretidir. Rüyada Karınca görmek, ev halkına, akrabaya, mal ve nimete yahut yolculuk ve ayrılığa işarettir. Ayrıca karınca aşırı hırslılığı gösterir. Rüyada karıncanın uçarak evden uzaklaşması ev halkından birinin gurbete gitmesine çıkar. Bolluk ve berekettir. Yine Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın belirtisidir. Nefis mertebesinde karınca görmek aşırı hırslılığı gösterir. Karınca, ucuzluk, bolluk ve rızka delildir.

Rüyada Karınca Sürüsü Görmek

Rüyada çok karınca orduya, kalabalık insan topluluklarına yahut mal ve nimete, Karıncalar Allah'ın C.C. askerlerine, çok mala yahut uzun ömre işarettir.

Rüyada Karınca Öldürmek

Rüyada bir karıncayı öldürdüğünü gören kimse, bir takım zayıf insanlardan dolayı bir günah işlemeye tabir edilir. Bunun için dikkatli olması gerekir. Bir gıda maddesine karıncaların üşüştüğünü görmek, o şeyin pahalılaşmasına, Karıncanın eve bir şey getirmesi hayra ve nimetin bereketlenmesine, götürmesi ise hırsızlığa yahut bir vesileyle görülecek zarara,

Ağız ve burundan karınca çıkması vefat etmeye, Atlıkarınca konulara çabuk intibak eden, çözüm üretmekle ve iş becermekte mahir olan bir kimseye yahut sevinç dolu haber ve gelişmelere, Karınca yuvası köye yahut iş bölümü yaparak uyumlu çalışmaya, Evde görülen çok karınca Aile ve eş dost çevresinin genişlemesine delalet eder.

Rüyada karınca yemek

Rüyada karınca yemek veya kendi evine girdiğini görmek evin hayır ve bereketinin çokluğuna yorumlanır. Yine rüyada karınca yediğini görenin evine refahın geleceğine işaret eder. Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın belirtisidir. Rüyada görülen karınca uzun ömre yorulur.

Rüyada karıncanın uçtuğunu görmek



Evinden karıncaların uçarak çıktıklarını görmek, çocuklarından bir kaçinin evden ayrılarak, gurbete gideceklerine delildir. Ebu Sait El Vaiz e göre; çok karinca görmek, askerle kıyaslanır.

Rüyada karınca görmek nedir

Rüyada karınca görmek çalışkan başarılı kişi demektir. Yaptınız işlerde başarılı olacağınıza ve yakın çevrenizin arkadaş ve dostlarınızdan yardım alacağınıza da işaret eder. Finansal külfeti bulunan dosttan kurtulmaya, sevineceğine, güvenli hissetmeye, ulaşılan kuvvete ulaşmaya, verdiği sözü yerine getirmeye, isteklerin gerçekleşeceğine, sağlığa, ticari kazancı yüksek atılımlar içinde bulunacağına, hünerli bir kimseye, gelire gelecek berekete, aşk hayatında başarıya delalettir.

Karıncayı bir yerden uçuyor görmesi, oradaki hastanın ölmesine işarettir.

Karıncayı evinden yemek ile çıkıyor görmesi, onun fakir olmasına yorumlanır.

Rüyasında karıncanın bir köye girdiğini görmesi, o köye askerin gireceğine işarettir.

Karıncayı evinden çıkarken görmesi onun ailesinin sayısının azalacağına yorulur.

Karınca bolluk ve berekettir. Rüyada karınca görmek, aşırı hırslı bir kişi olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın da belirtisidir.

Para ve bolluktur.

Karinca görmek, halkla yorumlanir. Evinde bir çok karinca görenin çocukları artar.

Yemek veya yiyecekler üzerinde karıncaların üsüşmüş olması, o şeyin fiyatinin artacağına veya o yil o ürünün az olacağına delalet eder.

Evinden karıncaların çıktığını görmek, o evden taşınacaklarına işarettir.

Kirmani ye göre; çok karinca görmek mal ve nimetle yorumlanir. Rüyasında evinden karıncaların bir sey taşıdıklarını görmek hayir değildir; aksine. getirdiğini görmek hayırlıdır. Bir rivayete göre, karinca görmek, hırsızların gireceğine delalet eder.

Cabir ül Magribi ye göre; çok karinca görmek, zayıf bir düşmanla kıyaslanır. Evinde zararli olmayan bir çok karinca görmek, çocuklarının çoğalacağına; evinden karıncaların çıktığını görmek de azalacağına işarettir.

Ismail El As as'a göre; küçük ve kirmizi karinca, zayıf insanlardır. Iyi ve siyah karıncalar da akraba ve ev halki ile tabir edilirler. Karinca bulunması gerekmeyen bir yerde birçok karinca olduğunu görmek, orada oturanlar için iyi değildir. Bir rivayete göre, orasi askerler tarafından işgal olunur.

Cafer i Sadik a (ra) göre ; karinca görmek, dört şekilde tabir olunur; ev halki, akraba, yolculuk, mal ve nimet. Bir başka rivayete görede: Rüyada, görülen Karinca. zayıf ve hırslı bir kavimdir. Karinca, asker, ordu, aile ve uzun ömür ile tabir edilir. Bir kimse rüyada karıncanın bir köye girdiğini görse, oraya Asker girer. Yatağı üzerinde Karinca bulunduğunu gören kimsenin, evlati çok olur. Karıncanın evinden dişan çıktığını gören kimsenin, aile halki azalir. Bazi tabirciler, bir kimse rüyada, karıncanın yuvasından çıktığını görse, o kimseye üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse rüyada bir evde veya bir mahallede çokça Karinca olduğunu görse, o yer halkinin nesli çoğalır.

Rüyada karıncanın dilini bilmek ve anlamak Süleyman (A.S.) in kıssasına binaen velayete işarettir. Bir kimse rüyada karıncayi ağzında yiyecek olduğu halde evine girdiğini görse, o evin hayir ve bereketi çok olur.

Karıncanın, ağzında yiyecek olduğu halde evinden çıktığını gören kimse fakir olur.

Memur olmak isteyen birisi karıncanın konuşmasını işitse, memuriyete nail olur.

Büyük bir karinca muhariplerin öldürülmesine, hastaların ölmesine ve yolculuk yapmak arzusunda bulunanların da, ölüm haberlerine ve zarar etmelerine işarettir.