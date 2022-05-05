Rüyada aslan görmek

Rüyada aslan görmek, Devlet başkanı ile tabir edilir. Aslan başı bulmak veya arslan eti yemek valiliğe, mertebeye, makam ve mala, Birine arslan ısırması maldan ya da dünyalıktan görülecek zararla, Arslanın birini kovalaması korkuyla, Arslana binme güçlü bir düşmana galip gelmeye, Evde arslan görmek sağlıklı kimse için uzun ömre delalet eder.

Aslanla boğuşmak

Kazanmaya; aslana sırtını dayamak, kayıp ve üzüntüye işarettir. Aslan görmek, yüksek mevkideki insanlarla dosluk kurulacağına işarettir.

Rüyada Aslan sevmek

Rüyada aslan sevmek yardımlaşmaya, başarıya ulaşmaya ve yüksek yerlere gelmeye işaret eder. Bu da kişinin ileri ki hayatını olumlu yönde etkilemeye işarettir.

Rüyada aslan yavrusu görmek

Rüyada arslan yavrusu görmek bir erkek çocuğa işarettir. Arslanın evine girdiğini görmek, hayra, saltanata, uzun ömre ve bol rızka delâlet eder.

Rüyada aslan tarafından kovalandığını görmek

Rüyada aslan tarafından kovalanmak, Aslan tarafından takip edilmek; tuzağa düşmeye işarettir. Arslanın kovalaması korkuya delalet eder.

Rüyada aslan öldürmek

Rüyada aslan öldürüğünüzü gördüyseniz her alanda başarıya ulaşacağınız anlamına gelmektedir.

Rüyada aslandan korkmak

Rüyada aslanla karşılaşan ve korku duyan bir kimse maceralı sayılan bir işten büyük kazanç sağlayacak ve üstün, önemli biriyle dost olacak anlamına gelir. Kafesteki aslan bir dostun güç durumda kalacağına işarettir. Aslanla boğuşan kimsenin düşleri gerçekleşecek demektir.

Ibni Sirin e göre (r.a): Rüyada Aslan görmek kuvvetli ve şiddetli bir düsmanla yorumlanir. Aslanla dövüstügünü gören, üzerine saldiran kuvvetli bir düsmanla mücadele eder. Bir aslana karsi çiktigini fakat aslanin kendisine dogru geldigi halde ona saldirmadigini gören, devletten veya devlet adamlarindan bir zarargörmez.

Rüyada aslandan kaçmak

Aslandan kaçtigini ve hayvanin kendisini kovalamadigini gören, korku ve endiseden kurtulur, düsmanina üstün gelir. Kendisine aslan eti getirildigini görenin eline mal geçer, o etten yemek daha iyidir. Aslan sütü de böyledir.

Rüyada aslan başı bulmak

Kirmani ye göre: RÜYADA ASLAN GÖRMEK hükümet reisi ile tabir olunur. Rüyada bir aslan basi buldugunu ve onun etinden yedigini görmek, rütbeye ve mala ve nimete delalet eder.

Rüyada aslanın bir parçası

Aslanin vücudundan bir parçanin eline geçtigini görmek, düsman malindan faydalanmaya isarettir. Bir aslani arkasina yükledigini gören düsmani ile anlasir. Bir aslanin arkasindan dolasarak önüne çiktigini göreni, hükümet cezalandirir. Bir aslan basi aldigini gören büyük bir makama geçer. Rüyasinda bir aslani sagdigini gören, devletin malini idare eder. Eger tüccarsa mali artar, isçi ise kazanci çogalir.

Rüyada aslan yavrusunu emzirmek

Bir kadin rüyada aslan yavrusunu emzirdigini görse, büyük bir adamin süt annesi olur. Eger aslan yavrusunu besleyen erkekse, bir yere Amir olur.

Rüyada aslan ısırması

Bir aslanin kendisini isirdigini veya pençesiyle bir tarafini yaraladigini gören, düsmanindan zarar görür.

Rüyada aslan öpmek

Rüyasinda kendisini bir aslaninin kucakladigini gören, devlet büyüklerine yakinlasir. Bir aslan öptügünü veya aslanin kendisine tatli, tatli baktigini gören, hükümet hizmetine girerek hayir ve menfaat görür. Eger çalisiyorsa derecesi yükselir. Aslan eti yemek devlet büyüklerine yakin olur ve onlarin itimadini kazanir. Aslanin derisi, kili, eti ve kemigi; ya hükümetten veya düsmandan gelecek malla tabir olunur.

Rüyada Aslana binmek

Salimi ye göre: Rüyasinda bir aslana binip diledigi yere götürdügünü gören, büyük ve kuvvetli bir düsmanina üstünlük saglar. Rüyada Aslan Kovalamak Aslanin kovalayip onun kaçtigini gören, korktugu ve çekindigi bir seyden kurtulur ve muradina erer.

Rüyada azgın aslan görmek

Ebu Sait El Vaiz e göre: rüyasinda azgin bir aslanin halkin yolunu kestigini görmek, devletin zulüm yapacagina, bir aslanin kendisini kovaladigini görmek, hükümetten korkmaya, bir aslana binmis ama korkmakta oldugunu görmek, bir belaya ugrayacagina delalet eder.

Cafer i Sadik a göre (r.a): Rüyada aslan görmek üç sekilde yorumlanir;

Hükümet baskani

Cesaretli bir adam

İnatçi düsman

Rüyada dişi aslan görmek

Bir baska rivayete görede: Ibni Sirin e göre (r.a.). Rüyada disi arslani görmek, kötü düsünceli, zalim ve çocuguna kahredici bir kadina isaret eder. Rüyada bir disi arslanla münasebette bulundugunu gören kimse, büyük bir sıkıntıdan kurtulur. Kendi islerinde yükselir ve düsmanina galip gelir. Rüyada Dişi aslan sütünü içtigini gören kimse, düsmana galip gelir. Bir aslana karsi çiktigini fakat arslanin kendisine dogru geldigi halde ona saldirmadigini gören, devletten veya devlet adamlarindan bir zarar görmez.

Rüyada evde aslan görmek

Aslani evinde gören kimse hayra, güce ve uzun ömre erisir. Bir kimse arslanin kendisini isirdigini görse, isirdigi miktar düsmanindan bir seye erisir.

Rüyada aslanla boğuşmak

Aslanla dövüstügünü gören, azgin düsmanla kavga eder. Arslanin derisinden yahut kilindan bir sey aldigini görenin eline düsmanin malindan bir sey geçer. Çok kere bu, miras malina isaret eder.

Kendinize güvenen, güçlü bir insan olduğunuz için, hayatta her zaman başarılı olacaksınız.

Rüyada aslan saldırması düşmanlarınız tarafından yenilecek onların emri altına girmeye işarettir.

Rüyada aslan beslemek, aslan besleyen erkek yada kadın fark etmez işinde yükseleceğe, başarılı bir yönetici konumununa nail olacağa işarettir.

Rüyada aslan almak, ümitsizlikten sonra ulaştığı itibarlı mertebeye, saygınlığa, yüksek kazanc ve servete işarettir.

Rüyada aslan ayağı, pençesi, ümit ettiğiniz mevkiye ulaşacağınıza, kazancınınızın artacağına iyi bir mevkiye yükleceğinize de delalet eder.

Rüyada aslan başı görmek: Yüksek bir mertebeye yükseleceğinize işaret eder.

Aslanı genç bir kızın görmesi: İyi bir evliliğe.

Bekar biri dişi Aslan görürse: Bir kız veya dulla tanışmaya.

Dişi aslan: Zenginliğe. Yavru aslan: İyi bir iş arkadaşına.

Koşan aslanlar: Umulmayan bir zenginliğe ve mutluluğa.

İki aslanın kavgası: İki kişinin kavgasına seyirci kalmaya.

Aslan öldürmek: Her alanda başarıya.

Dişi aslanla çiftleşmek: Bir düşmana veya hastalığın geçmesine.

Aslanla konuşmak: Güçlü dostlara

Aslan kükremesi: Kötü habere

Aslana sırtını dayamak: Kayıp ve üzüntüye.

Aslanın birinin yanına gitmesi: O kişinin üzüleceğine.

Aslan tarafından takip edilmek: Tuzağa düşmeye işarettir.