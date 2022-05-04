Rüyada yüzmek ne anlama gelir? Rüyada havuzda yüzmek neye işarettir? Rüyada denizde yüzmek hayırlı mıdır?

Rüyada Havuzda Yüzmek
Rüyada havuza girip yüzdüğünü görmek, rüyayı görmüş kimselerin başarılı olmasına ancak başarının mutlak olarak devam etmeyişine yorumlanmıştır. Kişiler, kendine iş vermiş kişilerin istedikleri seviyeye kadar başarılı olabilecek ve orada durdurulacaklardır. Rüya sahiplerinin bu durumu fark etmelerinden sonra atacakları adımlar, kendileri için çok faydalı olacak diğer girişimlerde de bulunmalarını sağlayacaktır.
Rüyada Yüzmek İhya
İhya'ya göre rüyada yüzdüğünü görmek, rüya sahiplerinin hayatlarında erişmek istedikleri her şeye kısa sürede erişecek olmasına delalet edilmiştir. Arzularını gerçekleştirebilmek için mücadele eden ve mücadelesi birçok kimse tarafından fark edilen rüya sahipleri, yüzdüklerini görmelerinden sonra tanıdıkları herkesin çabalarına karşılık verdiğine şahit olacak ve bu durum karşısında kendini çok mutlu hissedeceklerdir.
Rüyada Yüzme Bilmediği Halde Yüzdüğünü Görmek
Yüzme bilmemene rağmen rüyada yüzmek, birçok alim tarafından rüya sahiplerinin sorunlarının kendileri tarafından büyütülüyor oluşuna yorumlanmıştır. Aslında kişiler, kedi iradeleri ile bu zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce sahiplerdir. Ancak o güçleri çok fazla görmemeleri, kendilerini de birçok konuda yetersiz hissetmelerine neden oluyor olabilir.
Rüyada Denizde Yüzmek
Denize girip yüzdüğünü rüyada görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:
Bazı rüya alimleri, bu rüyayı görmüş kişilerin ufuklarının çok geniş olduğuna ve çok güçlü bir hayal gücüne sahip olduklarına delalet saymışlardır. Kişiler bu durumdan haberdar olmayabilirler. Eğer değillerse yakın zamanda kendilerini kendilerine kanıtlayabilecekleri bir fırsat çıkacaktır. Kendi içlerinde olan potansiyelin farkında olan rüya sahiplerinin bu rüyayı görmesi ise gücünü insanlardan gizlememesi gerektiğine delalet edilmiştir.
Birçok rüya tabircisi için ise bu rüya, kişilerin içindeki kötülüklerin ve pisliklerin biri sayesinde akıtılacak oluşuna delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, içlerinde olan ve kendilerine artık sıkıntı çıkaran bu kötülüğü atabilmek adına birçok adım atacaklardır.