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    Rüyada yüzmek ne anlama gelir? Rüyada havuzda yüzmek neye işarettir? Rüyada denizde yüzmek hayırlı mıdır?

    Rüyada bir yere girip yüzdüğünü görmek, rüyayı görmüş kimseler adına çok hayırlı olarak kabul edilmiş bir rüyadır. Bu rüyayı gören kişiler, hayatlarının tümünde başarı elde edecekler, her kazandıkları başarı da bir diğerinden daha büyük ve etkili olacaktır. Eğer rüyayı görmüş kimseler, daha önce yüzdükleri bir yerde yüzdüklerini rüyalarında görürlerse geçmişlerinde kazandıkları bir başarı sayesinde kendilerini biraz daha ileriye taşıyacaklardır.

    takvim.com.tr
    Rüyada yüzmek ne anlama gelir?

    Rüyada Havuzda Yüzmek

    Rüyada havuza girip yüzdüğünü görmek, rüyayı görmüş kimselerin başarılı olmasına ancak başarının mutlak olarak devam etmeyişine yorumlanmıştır. Kişiler, kendine iş vermiş kişilerin istedikleri seviyeye kadar başarılı olabilecek ve orada durdurulacaklardır. Rüya sahiplerinin bu durumu fark etmelerinden sonra atacakları adımlar, kendileri için çok faydalı olacak diğer girişimlerde de bulunmalarını sağlayacaktır.

    Rüyada Yüzmek İhya

    İhya'ya göre rüyada yüzdüğünü görmek, rüya sahiplerinin hayatlarında erişmek istedikleri her şeye kısa sürede erişecek olmasına delalet edilmiştir. Arzularını gerçekleştirebilmek için mücadele eden ve mücadelesi birçok kimse tarafından fark edilen rüya sahipleri, yüzdüklerini görmelerinden sonra tanıdıkları herkesin çabalarına karşılık verdiğine şahit olacak ve bu durum karşısında kendini çok mutlu hissedeceklerdir.

    Rüyada Yüzme Bilmediği Halde Yüzdüğünü Görmek

    Yüzme bilmemene rağmen rüyada yüzmek, birçok alim tarafından rüya sahiplerinin sorunlarının kendileri tarafından büyütülüyor oluşuna yorumlanmıştır. Aslında kişiler, kedi iradeleri ile bu zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilecek güce sahiplerdir. Ancak o güçleri çok fazla görmemeleri, kendilerini de birçok konuda yetersiz hissetmelerine neden oluyor olabilir.

    Rüyada Denizde Yüzmek

    Denize girip yüzdüğünü rüyada görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

    Bazı rüya alimleri, bu rüyayı görmüş kişilerin ufuklarının çok geniş olduğuna ve çok güçlü bir hayal gücüne sahip olduklarına delalet saymışlardır. Kişiler bu durumdan haberdar olmayabilirler. Eğer değillerse yakın zamanda kendilerini kendilerine kanıtlayabilecekleri bir fırsat çıkacaktır. Kendi içlerinde olan potansiyelin farkında olan rüya sahiplerinin bu rüyayı görmesi ise gücünü insanlardan gizlememesi gerektiğine delalet edilmiştir.

    Birçok rüya tabircisi için ise bu rüya, kişilerin içindeki kötülüklerin ve pisliklerin biri sayesinde akıtılacak oluşuna delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, içlerinde olan ve kendilerine artık sıkıntı çıkaran bu kötülüğü atabilmek adına birçok adım atacaklardır.

        Rüyada Derin Suda Yüzmek

        Çok derin bir suya girip yüzdüğünü rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin çok korkusuz kimseler oluşuna delalet edilmiştir. Bu korkusuzlukları sayesinde kişiler, birçok kimsenin çekindiği işlere girebiliyor ve girdikleri işlerden de herkesi şaşırtacak derecede başarılarla çıkıyorlardır. Rüya sahipleri, yakın zamanda çevresindeki her insanı bu cesareti ile yeniden şaşırtabilir. Ancak bu seferki başarıları, bundan önce olanlara hiç benzemeyecektir.

        Rüyada Temiz Denizde Yüzmek

        Tertemiz bir denize girip yüzdüğünü rüyada görmek, hem din alimleri hem de rüya tabircileri için rüya sahiplerinin kalplerinin çok temiz oluşuna delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, içlerinin temiz olması sayesinde her zaman istedikleri şeylere kolay şekilde erişebiliyor, kolay erişebildiği için kendini şanslı sayıyordur. Eğer rüyasında temiz bir denize girip yüzdüğünü görmüş kimseler, kısa zaman önce aileleri için bir şey istemişlerse bunun olduğunu göreceklerdir.
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