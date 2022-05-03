Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada yavru kedi görmek neye yorumlanır? Rüyada kedi yavrusu sevmek hayırlı mıdır?

Rüyada Kedi Görmek

Rüyada görülmüş kedi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

Bazı din alimleri, rüya sahiplerinin kedi görmelerini çevrelerinde hep iyilik yaptıkları birinin olmasına delalet edilmiştir. Ancak rüya sahiplerinin iyilik yaptıkları bu kişi, kendilerine aynı şekilde yaklaşmayacak ve başarmak üzere oldukları bir işin bozulmasına neden olacaktır.

Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin emeklerinin başkaları tarafından çalınmasına delalet edilmiştir. Bu emek hırsızlığı, gizli kalmayacak ve rüya sahiplerinin emeklerini çalan kişi kısa sürede ortaya çıkacaktır.