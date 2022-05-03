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    Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada yavru kedi görmek neye yorumlanır? Rüyada kedi yavrusu sevmek hayırlı mıdır?

    Kedi yavrusunun rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin ailelerinden birinin hastalığından kurtulmasına yorumlanmıştır. Bu hastalık, birden çıkan ve tedavisi hala devam eden bir hastalık olabilir. Rüya sahiplerinin korkuları, bu hastalığın bitişi ile birlikte son bulacak ve kişiler rahat bir nefes alabileceklerdir. Birçok rüya tabircisi, rüyasında yavru kedi görmüş kişilerin ara ara böyle ani hastalık haberleri alabileceğini ve bu konuda endişe duymamaları gerektiği yorumunu yapmışlardır.

    takvim.com.tr
    Rüyada kedi görmek ne anlama gelir?

    Rüyada Yavru Kedi Görmek Diyanet

    Diyanet'e göre rüyada yavru kedinin ya da kedilerin görülmesi, rüya sahiplerinin çok sevecekleri biri ile tanışmalarına delalet edilmiştir. Bu tanışıklık rüyayı görmüş kişiler adına birçok hayırlı olayın yaşanmasını sağlayacak, rüya sahipleri bu ilişkileri sayesinde birçok farklı konuda rahatlayabildiklerini anlayacaklardır. Ayrıca, bu rüyayı görmeleri ardından kişiler bir hayvan alabilir ve bu evcil hayvanları sayesinde de stresten uzak yaşamaya başlayabilirler.

    Rüyada Kedi Görmek

    Rüyada görülmüş kedi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

    Bazı din alimleri, rüya sahiplerinin kedi görmelerini çevrelerinde hep iyilik yaptıkları birinin olmasına delalet edilmiştir. Ancak rüya sahiplerinin iyilik yaptıkları bu kişi, kendilerine aynı şekilde yaklaşmayacak ve başarmak üzere oldukları bir işin bozulmasına neden olacaktır.

    Bazı rüya tabircilerine göre ise bu rüya, kişilerin emeklerinin başkaları tarafından çalınmasına delalet edilmiştir. Bu emek hırsızlığı, gizli kalmayacak ve rüya sahiplerinin emeklerini çalan kişi kısa sürede ortaya çıkacaktır.

    Rüyada Anne Kedi Ve Yavrularını Görmek

    Doğum yapmış kediyle yavrularının bir aradayken rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin yakın zamanda doğum yapmış birini ziyaret edecek oluşuna yorumlanmıştır. Birçok rüya alimi, rüyasında özellikle yeni doğmuş yavru kedilerin görülmesini ikiz ya da üçüz bebek ziyareti yapmaya delalet etmiştir. Birçok alim ise rüya sahiplerinin gördükleri bebeklerden sonra evlenme ve çocuk sahibi olma fikirlerine daha sıcak bakmaya başlayacak olması yorumunda bulunmuştur.

    Rüyada Kedi Görmek Diyanet

    Diyanet'e göre kedinin rüyada görülmesi, rüya sahiplerine bağlı bir hizmetçi olacağına delalet edilmiştir. Bu hizmetçinin rüya sahiplerine olan bağlılığı herkesçe kıskanılacak ve rüya sahipleri bu durumu gördükten sonra hizmetçilerini mükafatlandıracaklardır. Rüya sahipleri bu hizmetçilerine yeri geldiğinde canlarını yeri geldiğinde de mallarını emanet edebilecek kadar çok güveneceklerdir.

        Rüyada Evde Kedi Görmek

        Evde kedi olduğunu rüyada görmek, rüya alimlerince iki farklı durum adına şöyle yorumlanmıştır:

        Gerçek hayatında da evinde kedi olan ve kedi besleyen rüya sahiplerinin bu rüyayı görmeleri, kedilerinin evden gitmek zorunda kalacağına delalet edilmiştir. Kişiler bu durum karşısında çok üzülecek ve kısa bir süre sonra başka bir kediyi yanlarına alacaklardır.

        Evinde kedi beslemeyen kimselerin bu rüyayı görmeleri ise rüya sahiplerinin evlerine rahatlıkla girip çıkmakta olan bir düşmanlarının olduğuna ancak henüz kendilerine zarar vermek için herhangi bir adım atmadıklarına delalet edilmiştir. Fakat rüya sahiplerinin en ufak açığını gözleyen bu kişiler, yakın zamanda zarar vermek amacıyla bazı hamleler yapacaklardır.

        Rüyada Kedi Yavrusu Sevmek

        Yavru bir kediyi rüyada sevmek, rüya sahiplerinin merhametleri sayesinde çevresi tarafından çok sevilecek olmalarına delalet edilmiştir. Bu sevgi, zamanla çok büyük bir saygıya dönüşecek ve rüya sahipleri girdikleri her ortamda saygı ile karşılanacak bir şahsiyet haline geleceklerdir.

        Rüyada Birçok Kediyi Bir Arada Görmek

        Rüyada kedi sürüsü görmek, birçok rüya tabircisine göre kişilerin hayatlarını düzene sokmak için bazı girişimlerde bulunmaları gerektiğine delalet sayılmıştır. Özellikle kedilerin arasında yavru kediler de mevcutsa, rüyayı görmüş kişiler öncelikle kendilerine kin besleyen insanları tespit etmeli ve bunlardan kendilerini arındırmalılardır.
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        Haberler Rüya Tabirleri Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada yavru kedi görmek neye yorumlanır? Rüyada kedi yavrusu sevmek hayırlı mıdır?
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